Педагогам пермской школы, где ученик встал на колени перед учителем, запретили комментировать инцидент

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:07:28+03:00

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История о том, что в пермской школе ученику пришлось встать перед учителем на колени, чтобы отпроситься в туалет, вызвала бурю откликов у наших читателей. Причем, мнения были полярными.

«Не учитель, а надзиратель», «Если бы мой ребенок оказался бы в этой ситуации, после моего бы визита этот педагог стоял бы перед всей школой на коленях!» - возмущались одни.

«А кто учителей будет защищать от учеников? Их оскорбляют, ударяют, угрожают..... Кому им жаловаться? Сейчас нельзя детям даже замечание сделать. Сразу достают телефоны и начинается травля учителей. А матери в первую очередь надо своего невоспитанного сына воспитать, а потом уже жаловаться», «Это ж надо так довести учителя ..Жаль учителей», - считали другие.

Тем временем в самой школе учителям запретили комментировать ситуацию.

- Там все было не так, как пишут в СМИ, - рассказала "КП" учительница школы. - Но рассказать правду я не могу, потому что руководство школы запретило нам обсуждать это происшествие и уж тем более рассказывать что-либо журналистам. Педагог уволен, а все комментарии дают в департаменте образования.

В департаменте образования администрации Перми сообщили, что учитель уволен из школы.

- Отметим, что подобных ограничений в школе быть не должно, запрет выйти в туалет противоречит здравому смыслу и унижает человеческое достоинство, - заявили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU