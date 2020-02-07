«Это унижение человеческого достоинства!» В Перми школьник встал на колени перед учителем труда, чтобы выйти в туалет

В пермской школе ученику пришлось встать перед учителем на колени, чтобы отпроситься в туалет, но это не разжалобило жестокого педагога.

Шумели на уроке

Конфликт между учителем труда и мальчишками средних классов произошел на уроке технологии. Ребята шумно себя вели, и никак не хотели успокаиваться.

- Тогда вставайте и теперь будете стоя заниматься, - сказал им трудовик, назвав фамилии нескольких нарушителей дисциплины.

Ребята встали. В классе стало потише. Спустя несколько минут один из ребят начал проситься выйти в туалет. Но педагог ответил отказом. Парнишке было невмоготу, он сделал еще несколько попыток отпроситься, но мужчина категорично отвечал «нет».

Парень уже чуть не рыдал и чтобы учитель отпустил его, встал перед ним на колени. Но и эта мольба осталась безответной.

- Беги без спроса, - подсказали другу одноклассники.

И парнишка выбежал, едва успев добежать до туалета. Вечером он рассказал обо всем маме. Первым делом возмущенная женщина решила выяснить вопрос с унижением ребенка с классным руководителем, но педагог не пошла ей навстречу. Тогда минуя департамент образования, мама мальчика написала обращение в адрес Уполномоченного по правам ребенка.

Это недопустимая ситуация!

- К нам на сайт пришло обращение от мамы ученика 135 школы города Перми, - рассказали в пресс-службе Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. - Мама сообщила, что за разговоры на уроке ее сын и несколько других ребят были наказаны – учитель технологии заставил их стоять все два урока. На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу. Прошу вас разобраться, ситуация просто недопустимая!

Детский омбудсмен Светлана Денисова расценила это, как факт унижения человеческого достоинства и обратилась к начальнику департамента образования администрации города Перми Людмиле Сериковой с просьбой провести проверку.

Сведения, указанные в жалобе родительницы частично подтвердились. За нарушение педагогической этики учитель сначала получил выговор, а на днях с ним был расторгнут трудовой договор.

- Департамент образования оперативно отреагировал на данную ситуацию, учитель уволен из школы, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования администрации Перми. - Отметим, что подобных ограничений в школе быть не должно, запрет выйти в туалет противоречит здравому смыслу и унижает человеческое достоинство.