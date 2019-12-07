2019-12-07T08:05:32+03:00
Общество

Директора пермской школы осудили за отказ принять ребенка в 10 класс

Его оштрафовали на 30 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: сайт школы №135Фото: сайт школы №135
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В Перми очередной скандал, связанный с отказом в приеме ребенка в школу. На этот раз – в 10 класс. В школу №135 с углубленным изучением технологии отказались принять в 10 класс ребенка, который учился там с 1 класса и живет на прикрепленной территории.

Родители обратились с жалобой в прокуратуру. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в 10-х классах школы предусмотрено 52 места. Но на тот момент имелось только 30 заявлений о приеме.

- Кроме того, прием осуществлялся исключительно в классы с углубленным изучением предметов через процедуру индивидуального отбора, - рассказали в Мотовилихинском суде. - При рассмотрении дела мировой судья пришел к выводу о том, что в школе нарушен порядок приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования.

Директор школы был признан виновным в нарушении прав ребенка на образование и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, скандалы, связанные с приемом в школу, в Перми возникали не раз. Весной из-за различных баллов для девочек и мальчиков при поступлении в 1 класс была оштрафована директор гимназии №4.

Грубейшим нарушением назвала скандал в пермской гимназии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Первому каналу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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