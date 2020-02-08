«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет

Изначально история просто шокировала – школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы тот отпустил его в туалет. Но педагог все равно отказался это сделать, и шестиклассник, еле сдерживаясь, был вынужден самовольно выйти с урока технологии.

А потом учителя уволили за унижение достоинства школьника.

- Все было не так, как пишут в СМИ, - рассказала «КП» учительница школы 135, где произошла эта история. - Но рассказать правду я не могу, потому что руководство школы запретило нам обсуждать это происшествие и уж тем более рассказывать что-либо журналистам.

Что ж, мы решили обратиться к первоисточнику – самому учителю технологии Николаю Углеву. Николаю Александровичу 56 лет. Педагогический стаж - 11 лет. В школе № 135 проработал 2 года и 4 месяца. Ранее он работал в Республике Мари Эл.

Вот что он рассказал «Комсомолке».

- В школе должна быть элементарная дисциплина. А здесь ее просто нет. То, что произошло, не в один день случилось. Так было постоянно. И 4 декабря все это сработало, когда пришел ко мне на занятия шестой класс. Кстати, уроки технологии всегда сдвоенные, по два сразу ведутся. Первый урок только начался, а четверо учеников просто не давали вести занятия. Шумели, бумажками кидались. Я их поставил за то, что они так себя вели. Говорю: «Постойте, успокоитесь – тогда сядете». Урок идет, все остальные ученики задание выполняют. А они стоят и продолжают болтать. Так урок простояли, на перемену вышли. После я двоих посадил, а двоих так и оставил стоять. Но никто на коленях передо мной не вставал. То, что я не отпустил ученика в туалет, – это неправда. Это был только предлог, чтобы выйти из класса. И на перемену он выходил, мог сходить в туалет, если бы хотел. Возможность была.

Я никого не унижал. Я только требовал соблюдать дисциплину. Чтобы кто-то передо мной на колени вставал – этого не было!

Но через неделю две мамы ко мне пришли. А я как раз к уроку черчения готовился – я еще и черчение преподаю. Они на повышенных тонах ко мне обратились, я им говорю: «Давайте попозже, я сейчас занят». Они: «Мы вас услышали». И ушли.

А меня 30 декабря директор к себе вызвал. Говорит: «Пишите заявление об уходе». «Дайте, говорю, хотя бы до конца учебного года доработать». Посередине года куда пойдешь-то? Никуда не устроишься. Я не сразу заявление написал. Сидел у него минут 10-15. В шоке был. Даже не запомнил, что в жалобе было написано. Но пришлось написать заявление.

Потом вспомнил, что в тот день, 4 декабря один из тех учеников заявил: «Теперь вас уволят». Спрашиваю: «С чего бы это?» . А он: «Да мы уже шесть учителей уволили».

В школе позиция: «Пусть дети делают все, что им взбредет в голову». Вот учитель идет по коридору. Если вовремя не посторонишься – собьют с ног и не оглянутся. Я всегда думал – разве в школе возможно такое поведение?

Вот так выглядит ситуация со стороны учителя.

Кстати, как раз в начале декабря в школе №135 произошел еще один скандал – в связи с отказом в приеме в 10 класс ребенка, который учился там с 1 класса и живет на прикрепленной территории. Родители обратились с жалобой в прокуратуру. Директор школы был признан виновным в нарушении прав ребенка на образование и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Возможно, поэтому он больше с родителями не спорит?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Это унижение человеческого достоинства!» В Перми школьник встал на колени перед учителем труда, чтобы выйти в туалет За это педагога лишили работы (подробнее)

Педагогам пермской школы, где ученик встал на колени перед учителем, запретили комментировать инцидент Учитель труда был уволен (подробнее)

Директора пермской школы осудили за отказ принять ребенка в 10 класс Его оштрафовали на 30 тысяч рублей (подробнее)