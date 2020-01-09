2020-01-09T16:27:52+03:00
Происшествия

В Перми умер мальчик, отравившийся в СК «Олимпия»

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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- Один из детей, отравившийся в кафе спортивного комплекса «Олимпия», скончался, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края

Напомним, в ноябре 2019 года в Перми произошло массовое отравление - 35 человек попали в больницы с диагнозом сальмонеллез. Все они обедали в кафе «ОVСЯНКА», находящемся на улице Ленина, и «O-fit» в бассейне «Олимпия». Причем продукты в оба кафе завозил один поставщик.

Среди пострадавших было трое детей. Самое тяжелое отравление получил 11-летний мальчик, которого госпитализировали в реанимацию краевой детской клинической больницы. Врачи долго боролись за его жизнь, но 27 декабря ребенок умер.

Еще в прошлом году следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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