2019-12-23T10:15:44+03:00
Происшествия

Пропавший в Перми многодетный бизнесмен найден мертвым

Это подтвердила экспертиза
Дарья СТРУЕВА
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Фото: семейный архив.Фото: семейный архив.
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Экспертиза, проведенная следователями, подтвердила, что пропавший в Перми многодетный бизнесмен погиб. Эта громкая история, напомним, случилась в Прикамье в конце лета.

43-летний бизнесмен, занимавшийся строительством, пропал 26 августа. Он ночевал в гостях у родителей в Гамово, утром сел в автобус до Перми, но не доехал до квартиры в Кондратово, где жил с женой и сыном, и исчез. Телефон и документы Игорь оставил дома, зато взял с собой наличные. Всего у мужчины трое детей, двое - от первого брака.

На поиски бизнесмена несколько раз выходили волонтеры: они прочесывали Балатовский парк, микрорайон Кондратово, где жил мужчина, но ничего не нашли. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В конце октября в Прикамье было найдено тело мужчины, предположительно покончившего жизнь самоубийством.

- Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что тело принадлежит пропавшему по пути из Гамово бизнесмену, - сообщили «КП-Пермь» в Пермском МРСО СУ СКР по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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