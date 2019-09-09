«Говорю сыну, что папа в командировке». Подробности о загадочном исчезновении бизнесмена из Перми

- Нашему пятилетнему сыну я уже две недели говорю, что папа в командировке, но он просит телефон, чтобы позвонить ему или предлагает съездить к нему в гости, - рассказывает Анжела Бурдина, супруга пропавшего две недели назад Игоря Бурдина.

Утром 26 августа пермский бизнесмен, который работает в сфере строительства, ушел из дома своих родителей в Гамово и пропал. Сам мужчина с женой и пятилетним сыном живет в деревне Кондратово Пермского района. Это его второй брак, от первого у него растет еще двое детей.

- Он сам захотел пожить немного у родителей, график работы у него был свободный, возможность позволяла, - рассказывает супруга пропавшего мужчины. – В воскресенье 25 августа они увезли его на машине к себе, в Гамово, а ранним утром 26 августа он проснулся и сказал, что хочет немного пройтись по улице. Родители тоже в это время проснулись, и отец решил пройтись вместе с сыном, но Игорь быстро ушел в сторону автобусной остановки. Вышедший на улицу отец только успел увидеть, как сын сел в шестичасовой автобус и уехал. Ни одной версии, что могло произойти дальше, у нас нет. И сейчас две недели – полная неопределенность. Скажу только, что в последнее время Игорь был какой-то тревожный.

Ни сотового телефона, ни документов у 43-летнего пермяка с собой в день исчезновения не было, зато были с собой наличные деньги - около 23 тысяч рублей.

- Через сутки мы подали заявление в полицию, обратились к волонтерам, распространяем информацию по соцсетям, но пока безрезультатно, - рассказала сестра пропавшего бизнесмена. – Мы поговорили с кондуктором автобуса Гамово-Пермь, на котором предположительно ехал в то утро брат, она вроде бы признала его. Похож, говорит, по фото, но пояснить где он вышел не может или меняет свои показания.

В полиции «КП» сообщили, что заявление об исчезновении Игоря Бурдина действительно поступило 27 августа, сейчас идет его розыск. Сотрудники следственного комитета по Пермскому району говорят, что получили разыскной материал, но пока не возбудили уголовное дело, так как признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление криминального характера, нет.

Чтобы найти пропавшего, родные обзвонили всех своих знакомых, съездили в область, куда мог бы уехать бизнесмен, но нигде найти его не смогли. Поэтому обращаются ко всем, кто может хоть что-то знать о судьбе Игоря Бурдина – позвонить по телефону 8 902 793 10 54 или 102.

Приметы: рост 176 см., волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, куртка черная, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.

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