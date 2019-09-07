«Папа, вернись домой». В Перми при странных обстоятельствах пропал многодетный бизнесмен

- Пропал человек! Просим помочь! Его нет почти две недели, все родные ждут, помогите нам найти его! – обратилась в редакцию «Комсомолки» родная сестра 43-летнего пермского бизнесмена Игоря Бурдина.

Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах в понедельник, 26 августа. До сих пор о его судьбе ничего не известно.

Игорь Бурдин – бизнесмен, занимается строительством. Раньше он работал в Тресте № 14, а потом ушел и открыл собственный строительный бизнес. Предприниматель – многодетный отец. У мужчины второй брак. От первого у него двое детей, от второго – один ребенок. Со своей второй семьей мужчина живет в деревне Кондратово Пермского района.

- В воскресенье, 25 августа, накануне исчезновения к ним в гости приезжали родители, - рассказала Любовь Шеина, сестра пропавшего мужчины. – Выпивает брат только по праздникам, и в тот вечер они тоже посидели, немного выпили. Непонятно почему, но Игорь попросил, чтобы родители на ночь увезли его к себе в дом в поселке Гамово, а утром он вернулся бы домой, в Кондратово, и ушел на работу. Машину по понятным причинам Игорь оставил дома, добираться до Кондратово планировал на прямом автобусе. Никаких ссор или конфликтов у них дома не было.

Родители согласились и увезли его на своей машине в дом в селе Гамово. Он переночевал там, проснулся ранним утром и в 06.15 вышел из дома. После этого ни на работе, ни дома предприниматель не появился.

- Через сутки мы подали заявление в полицию, обратились к волонтерам, распространяем информацию по соцсетям, но пока безрезультатно, - говорит женщина. – Мы поговорили с кондуктором автобуса Гамово-Пермь, на котором предположительно ехал в то утро брат, она вроде бы признала его. Похож, говорит, по фото, но пояснить где он вышел не может или меняет свои показания.

Родные говорят, для того, чтобы поехать к родителям переночевать, предприниматель даже не стал брать с собой сотовый телефон и документы.

- Мы не знаем, сколько у него с собой было денег, но точно знаем, что деньги были, - говорит сестра. – Еще в последнее время у него какая-то тревожность была. Что с ним могло произойти, мы даже предположить не можем, но все очень ждем его. С ним никогда такого не было.

Родные обращаются ко всем, кто видел изображенного на фото мужчину – позвонить по телефону +7 902 793 10 54 или 102.

Приметы: рост 176 см., волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, куртка черная, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.