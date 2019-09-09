2019-09-09T10:09:35+03:00
Происшествия

Стали известны подробности загадочного исчезновения многодетного пермского бизнесмена

Он сам сбежал из родительского дома, сел в шестичасовой автобус и пропал
Алена ОВЧИННИКОВА
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У Игоря Бурдина были с собой наличные деньги.У Игоря Бурдина были с собой наличные деньги.
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Родные пропавшего 43-летнего бизнесмена рассказали подробности его исчезновения. Две недели назад Игорь Бурдин вышел из дома родителей в Гамово, сел в автобус и исчез в неизвестном направлении.

- Он хотел пожить немного у родителей, график работы у него был свободный, возможность позволяла, - рассказала супруга пропавшего мужчины. – Ранним утром 26 августа он проснулся и сказал, что хочет немного пройтись по улице. Родители тоже в это время проснулись, и отец решил пройтись вместе с ним, но Игорь быстро ушел в сторону автобусной остановки. Вышедший на улицу отец только успел увидеть, как сын сел в шестичасовой автобус и уехал. Ни одной версии, что могло произойти дальше, у нас нет. В последнее время Игорь был какой-то тревожный.

Чтобы найти пропавшего мужчину, родные обзвонили всех своих знакомых, сами съездили в область, куда мог бы уехать бизнесмен, но нигде найти его не смогли. Поэтому обращаются ко всем, кто может хоть что-то знать о судьбе Игоря Бурдина – позвонить по телефону 8 902 793 10 54 или 102.

Приметы: рост 176 см., волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, куртка черная, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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