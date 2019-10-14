«Папочка, мы скучаем». После загадочного исчезновения пермского бизнесмена возбуждено дело по статье «Убийство»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-14T10:34:25+03:00

43-летний Игорь Бурдин сел в автобус Гамово-Пермь и пропал полтора месяца назад

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Полтора месяца назад в Перми при странных обстоятельствах пропал 43-летний бизнесмен Игорь Бурдин. В воскресенье, 26 августа, мужчина был в гостях у родителей в Гамово, утром сел в автобус до Перми, но не доехал до квартиры в Кондратово, где жил с женой и сыном, и исчез. А всего у мужчины трое детей, двое - от первого брака.

- Человек пропал, и мы не знаем, где он. Все молчат, как будто, так и должно быть. Не знаем, что можно еще сделать, - говорят его отчаявшиеся родственники.

На поиски бизнесмена выходили волонтеры, они прочесали Балатовский парк, но поисковые мероприятия прошли безрезультатно.

- 11 октября мы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - рассказал «КП-Пермь» руководитель пермского МРСО СУ СКР по Пермскому краю Михаил Чуйко. – В рамках расследования будут проводиться допросы и следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств его исчезновения. Мы не исключаем, что пропавший мужчина мог стать жертвой преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU