2019-12-13T13:46:25+03:00
Общество

"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных

Он состоится 14 декабря
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Организаторы напоминают: если вы хотите взять на пикет свою собаку, не забудьте взять поводок и намордникОрганизаторы напоминают: если вы хотите взять на пикет свою собаку, не забудьте взять поводок и намордникФото: Василий Вахрин
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В субботу, 14 декабря, с 13.00 до 15.00 у Театра оперы и балета состоится пикет в защиту животных.

- Сейчас отлавливают пугливых, одиноких и хозяйских собак, а также с "желтыми метками", - считают организаторы. - А не тех, кто нападет на людей. Мы против убийств собак, мы за решение проблемы гуманными и эффективными методами. За животных заступиться некому, только мы можем им помочь. Пермь против жестокости!

Также организаторы напоминают: если вы хотите взять на пикет свою собаку, не забудьте взять поводок и намордник. Пикет согласован с администрацией города.

Напомним, что сейчас в городе сложная ситуация с бездомными собаками. Еще осенью в Перми пропала пенсионерка, после чего в логу нашли ее одежду. Родные бабушки считают, что она стала жертвой бродячих собак. Две недели назад стая напала на детей, которые катались с горки в Мотовилихинском районе. Один из мальчиков попал в реанимацию. В связи с нападениями жители Перми в соцсетях высказывали очень категоричные мнения по поводу бездомных собак. А зоозащитники утверждали, что нападения происходят, так как отлавливают не агрессивных и диких, а социализированных собак.

Еще одна ситуация произошла в прошлые выходные, когда к муниципальному приюту приехали волонтеры. Они сообщили, что их не пускают в зону карантина. По мнению волонтеров, это происходило потому, что многих собак убили.

В данный момент служба отлова в городе работает в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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