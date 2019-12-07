«Верните собаку или сожгу себя заживо». 64-летняя пермячка требовала отдать ее животное, которое забрали в приют

- Я, честное слово, готова была самосожжение сделать, - рассказывает 64-летняя пермячка Гальфиза Алехина. - У меня паспорт обычно лежал в кармане. Я его специально выложила дома, чтобы не сжечь. Взяла с собой канистру с бензином и поехала. Так им и сказала: «Верните собаку или сожгу себя заживо».

В субботу, 7 декабря, у муниципального приюта собралась группа волонтеров.

"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации 00:00 00:00

- Мы приехали посмотреть и посчитать собак, - рассказывает зоозащитница Елена Олькова. - Их массово отлавливают. Приют такое количество животных содержать не может. Так куда их девают? Приезжали владельцы собак, им животных не возвращали. Пожилая женщина даже приехала с канистрой бензина, грозила сжечь себя. Нам пришлось вызвать полицию.

По словам Гальфизы Алехиной, они вместе с мужем выгуливали свою собаку Лизу возле дома на улице Постаногова.

- Он у меня инвалид 1-й группы, после инсульта не говорит, - объяснила ситуацию Гальфиза Сабировна. - Я ненадолго поднялась домой, возвращаюсь, смотрю – Лиза идет, шатается. В нее выстрелили снотворным. А муж не смог сказать, что это наша собака. Я кричу: «Не трогайте, это наша!» А их было трое мужиков, они забрали собаку - и в машину. Это было 5 декабря. Я не могла спать две ночи.

Рыжая Лиза раньше была бездомной, Гальфиза с мужем ее приютили. Но бирка в ухе осталась. Поэтому собаку и приняли за беспризорную.

- Лиза бегать любит, я уже как-то падала, когда она поводок дернула, колено расшибла, - рассказывает Гальфиза Алехина. - И стала без поводка ее водить. Теперь, когда мне ее вернули, обязуюсь выгуливать только на поводке. Сейчас все хорошо, она жива, уже дома спит.

- Наша приоритетная задача – обеспечить безопасность детей и взрослых от агрессивных беспризорных собак, - прокомментировали ситуацию в городской администрации. - Отлавливаются именно такие собаки. 7 декабря, было получено пять заявлений от граждан о попавших в отлов собак, которых выгуливали без поводка. Во всех случаях сотрудники приюта разберутся детально. При этом стерилизованные собаки гражданам выдаются. Волонтеры в приют допускаются. Вызванные зоозащитниками сотрудники полиции нарушений в работе приюта не нашли. Приют работает в обычном режиме.

Напомним, ситуация с беспризорными собаками в Перми стала накаляться неделю назад, когда стая собак напала на трех мальчиков, которые катались с горки на Висиме. Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». А директор приюта Игорь Сафронов лишился своей должности.

В пермской «скорой помощи» сообщили, что только за ноябрь на вызов «укушен собаками» врачи выезжали 27 раз. Среди этих 27 пострадавших семеро - дети до 14 лет.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

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