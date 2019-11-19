В Перми количество отравившихся после посещения городских кафе выросло до 35 человек

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-19T12:09:51+03:00

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В выходные Пермь потрясла новость об острой кишечной инфекции. В первые сутки 27 человек обратились за помощью после обеда в городских кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit».

Как сообщили корреспонденту "Комсомолки" в краевом Минздраве, по состоянию на 13:00 количество пострадавших увеличилось до 35 человек. Точное число госпитализированных и их состояние уточняется.

Трое из пострадавших - дети. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии. Еще двое: 5-летняя девочка и 6-летний мальчик находятся в состоянии средней тяжести. В анализах пациента выявлена ДНК «Salmonella» .

Оба кафе очень пополярны. В кафе «Оvсянка» на Ленина, 26 обедают почти все сотрудники пятиэтажного торгово-офисного центра, а также перекусить сюда приходят и работающие в ближайших банках и офисах пермяки. А кафе «O-fit» находится в спорткомплексе "Олимпия". Сюда заходят дети и их родители после тренировки. Известно, что у обоих кафе один поставщик.

Правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора проводят проверку по факту отравления. Следователи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU