"От жуткой тошноты дочь почти теряла сознание". Собрали все, что известно, о массовом отравлении в Перми

- В субботу сын был в бассейне «Олимпия», потом поел в их кафешке, а когда пришел домой, плохо себя почувствовал, - позвонила в «скорую» взволнованная пермячка.

Около восьми вечера с признаками сильнейшего кишечного отравления 11-летнего школьника доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы. Его состояние врачи оценили как тяжелое.

В течение нескольких часов за медицинской помощью с подобными симптомами обратились еще 16 человек, в воскресенье - десять. 25 человек были госпитализированы, двое от госпитализации отказались и проходят лечение дома. Среди пострадавших - трое детей.

Выяснилось, что все заболевшие накануне обедали в двух кафе – «Оvсянка» на Ленина, 26, и «О-fit» (это кафе находится в спорткомплексе «Олимпия», что на Мира, 41). Причем продукты в оба кафе завозит один поставщик.

«Ели и борщ, и котлеты со шпинатом»

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

Кафе «Оvсянка» на Ленина, 26 - место мегапопулярное. Мало того, что здесь обедают почти все сотрудники пятиэтажного торгово-офисного центра, перекусить сюда приходят и работающие в ближайших банках и офисах пермяки.

- В обеденное время очередь здесь выстраивается на несколько десятков метров. В основном приходит молодежь, - рассказывают сотрудники бизнес-центра. - Не так давно поблизости закрылось кафе быстрого питания, поэтому на обед многие стали приходить к нам. Цены достаточно демократичные, обслуживание быстрое и доброжелательное.

Но часть тех, кто пообедал в «Оvсянке» 15 и 16 ноября, сейчас в тяжелом состоянии в инфекционных отделениях пермских больниц.

- В пятницу наш директор обедала в кафе, взяла борщ и картофельно-мясной рулет, - рассказала продавец в салоне нижнего белья. - К вечеру она почувствовала себя плохо, всю субботу промаялась, а утром в воскресенье на «скорой» ее отвезли в инфекционку. Я сама поела в кафе в пятницу куриную печень, вечером почувствовала головокружение, тошноту и слабость, но обошлось.

Кафе пока приостановило работуФото: Алена ОВЧИННИКОВА

- У нас обед в субботу в «Оvсянке» тоже двух продавцов выкосил, - жалуется сотрудница магазина по соседству. - Сейчас новый график составляем - работать некому. Одна поела куриную печень, другая - картофельное пюре, рыбную котлету из минтая в шпинате и пирог с яблоком.

В больницу в тяжелом состоянии попала и клиентка салона красоты, расположенного в бизнес-центре на Ленина, 26. В перерыве между процедурами девушка спустилась в «Оvсянку», а спустя несколько часов тоже попала в больницу.

Сейчас на двери кафе «Оvсянка» повесили объявление, что оно закрыто по техническим причинам, и понять, что происходит внутри, нельзя из-за плотных штор. На стук нам никто не открыл.

В кафе «Олимпии» отравились трое детей

Из 27 пострадавших в кафе «Олимпии» обедали 11 человек. Именно здесь самое тяжелое отравление и получил 11-летний мальчик.

- Пациент с клиникой острой кишечной инфекцией поступил в больницу в субботу вечером, - сообщили «КП» в пресс-службе КДКБ. - Он госпитализирован в реанимацию №1. Пока прогнозы по его состоянию давать преждевременно, врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий.

Еще два ребенка - девочка пяти лет и мальчик шести лет - также находятся здесь на лечении.

- Злату привели на тренировку в «Олимпию» бабушка и дедушка, - рассказала нам мама девочки Марина. - После занятий дочь, как обычно, поела в кафе при спорткомплексе. Она заказала себе запеканку, пирожное с белковым кремом и напиток. Потом пришла домой, легла спать, а около 12 ночи у ребенка началась сильнейшая рвота. Ее тошнило каждый час. Она практически сознание теряла с каждым приступом. На «скорой» дочку увезли в больницу и положили в реанимацию.

Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Кафе в "Олимпии" тоже пока закрылосьФото: Елена КОНОВА

- Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением готовой продукции в двух кафе, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК сальмонеллы. И, вероятно, окончательный диагноз, который им поставят, - «сальмонеллез». Управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Совместно с Минздравом мы организовали противоэпидемические мероприятия. Обследовали оба кафе, провели отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья, обследовали сотрудников кафе. И так как были выявлены нарушения санитарного законодательства, деятельность обоих кафе была приостановлена.

Кроме этого, доследственную проверку проводят Следственный комитет и полиция.