В Перми возбудили уголовное дело после отравления в городских кафе
Около 30 пермяков обратились к врачу с острой болью в животе, высокой температурой, рвотой. Все пострадавшие ели в кафе ОVСЯНКА» и «O-fit» в эти выходные. В анализах пациентов выявлена ДНК «Salmonella» .
По официальным данным, 26 человек находятся в больнице, трое из которых дети. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение вреда здоровью посетителей кафе.
Сотрудники следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU