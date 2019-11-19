В Перми возбудили уголовное дело после отравления в городских кафе

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-19T10:25:13+03:00

По официальным данным, пострадало 29 человек

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Около 30 пермяков обратились к врачу с острой болью в животе, высокой температурой, рвотой. Все пострадавшие ели в кафе ОVСЯНКА» и «O-fit» в эти выходные. В анализах пациентов выявлена ДНК «Salmonella» .

По официальным данным, 26 человек находятся в больнице, трое из которых дети. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение вреда здоровью посетителей кафе.

Сотрудники следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU