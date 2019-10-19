В Перми бродячий пес напал на телеведущую

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-19T12:51:17+03:00

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После сообщения о том, что в Перми на улице Фрезеровщиков стая собак загрызла пенсионерку, после чего следователи возбудили уголовное дело, пользователи соцсетей начали делиться друг с другом рассказами о нападении на них агрессивных бездомных псов.

- Сейчас на нас с Платоном напала бродячая собака, - написала на своей странице в Facebook ведущая телеканала «Рифей-Пермь» Елена Растянис, которая выгуливала своего питомца. - И не где-нибудь, а в пешеходно-прогулочном сквере на Дружбе. Напала и укусила Платошу за мягкую беззащитную щеку. Это не первая наша встреча с бродяжками. Однажды была огромная злобная стая. Но напали на домашнюю собаку с хозяином первый раз.

- На нас тоже нападали, - последовали комментарии. - Не цапали, но окружали. С тех пор хожу с шокером.

- На меня набросились в районе цирка, чуть ниже планетария, - сообщила еще одна посетительница странички. -Между улицей Уральской и Егошихинским логом. Когда ни души, после ливня. Одна лицом к лицу оказалась со сворой. Сумкой махала и истошно орала. Только тогда вожак, предварительно покоцав джинсы, мотнул головой и развернул стаю.

Как мы уже писали, в эфире радио «Комсомольская правда» радиослушатели также перечисляли места, где им приходилось сталкиваться с агрессивным поведением бродячих собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU