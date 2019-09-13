Осужденный за избиение DJ Smash промоутер добивается УДО
Промоутер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, добивается УДО.
Он и его знакомый, экс-депутат Александр Телепнев, получили два года и два месяца в колонии за то, что избили известного музыканта DJ Smash в популярном пермском ночном клубе.
Как сообщает издание Business Class, недавно Сергей Ванкевич обжаловал отказ в УДО из колонии-поселения. Он подал апелляцию в Пермский краевой суд. Дата рассмотрения пока еще не назначена.
Кстати, нам рассказывали о том, в каких условиях в колонии находится Сергей Ванкевич.
- В Соликамске заключенные живут в 1-3 этажных бараках каменного типа, - сообщили в колонии. - Жилые строения очень теплые. Единственный минус – здесь нет работы, и Ванкевич страдает от безделья. Официально он числится плотником. Чинит табуретки, двери и другой хозяйственный инвентарь, но зарплату за это не получает.
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ИСТОЧНИК KP.RU