2019-09-13T14:19:53+03:00
Происшествия

Осужденный за избиение DJ Smash промоутер добивается УДО

Пермяк приговорен к 2 годам колонии
Елена КОНОВА
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Сергей ВанкевичСергей ВанкевичФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Промоутер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, добивается УДО.

Он и его знакомый, экс-депутат Александр Телепнев, получили два года и два месяца в колонии за то, что избили известного музыканта DJ Smash в популярном пермском ночном клубе.

Как сообщает издание Business Class, недавно Сергей Ванкевич обжаловал отказ в УДО из колонии-поселения. Он подал апелляцию в Пермский краевой суд. Дата рассмотрения пока еще не назначена.

Кстати, нам рассказывали о том, в каких условиях в колонии находится Сергей Ванкевич.

- В Соликамске заключенные живут в 1-3 этажных бараках каменного типа, - сообщили в колонии. - Жилые строения очень теплые. Единственный минус – здесь нет работы, и Ванкевич страдает от безделья. Официально он числится плотником. Чинит табуретки, двери и другой хозяйственный инвентарь, но зарплату за это не получает.

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Сам музыкант пообещал «усугубить наказание этим отморозкам, посадить их дольше и строже» (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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