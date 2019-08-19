Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком, чей автобус попал в ДТП на Гайве

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-19T16:15:33+03:00

Новый контракт на перевозку пассажиров будет заключен в течение недели

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В ближайшее время ИП Дробинин, чей автобус попал в ДТП на Гайве, получит от городской администрации уведомление о расторжении договора работы на маршруте № 49. Об этом сообщил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. Временный контракт на перевозку пассажиров будет подписан с МУП «Пермгоэлектротранс». А нового перевозчика выберут по итогам аукциона. Власти планируют заключить новый контракт в течение недели.

- Для того, чтобы выпустить на линию нового перевозчика, нужно, чтобы водители ознакомились с маршрутом, прошли стажировку, - говорит Анатолий Путин.

Сейчас маршрут № 53 обслуживается компанией ООО «Дизель», на субподряде у которой работал ИП Дробинин. На маршруте № 49 также еще пока работает ООО «Арт стиль» (та же организация что и ИП Дробинин). По данным на утро 19 августа, из пяти автобусов на линию вышли два, остальные были изъяты сотрудниками ГИБДД на время проведения проверки.

Начальник департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин - о ДТП с автобусом 00:00 00:00

Также проверку проводит Управление государственного автодорожного надзора. Ведомство смотрит соответствие схемы аренды автобуса лицензионным требованиям. Если нарушения будут обнаружены, у перевозчика приостановят лицензию.

Как рассказали «Комсомолке» в пермском ГИБДД, автобусы с техническими неисправностями, к сожалению, время от времени встречаются на дорогах города.

- ГИБДД регулярно проводит профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого сотрудники инспекции останавливают автобусы и проверяют их техническое состояние, - рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Дамир Гилязетдинов. - В первую очередь, внимание уделяется рулевому управлению и тормозной системе. Если неисправность в системах выявляется, то автобус задерживается и отправляется на специализированную стоянку до устранения причины задержания. Такие случаи бывают нередко. В основном это автобусы не новые, побывавшие в эксплуатации несколько лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU