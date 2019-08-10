Пчеловоды Прикамья призывают власти не бороться бездумно с борщевиком
Судя по всему, Прикамье втягивается в общероссийскую компанию по борьбе с борщевиком. В связи с этим пермские пчеловоды предостерегают о возможной массовой гибели пчел.
Как уже писала «КП», В Пермском крае появится интерактивная карта для борьбы с борщевиком. На ней будет обозначена актуальная информация распространения ядовитого растения. Ознакомиться с ней можно будет на сайте «Управляем вместе».
- К массовой гибели пчел в этом году в стране привела объявленная в стране кампания по борьбе с борщевиком, - предупреждает доцент пермского сельхозуниверситета, пчеловод Александр Петухов. -
Борщевик травят ядохимикатами, из-за которых у пчел быстро развивается опасная болезнь – нектарный токсикоз. Подмор пчел приходится вывозить мешками. Многие пасечники в Курской, Воронежской и других областях лишились пчелосемей, а потребители - вкусного меда.
Если уж где-то решать что-либо обрабатывать ядохимикатами, то пчеловоды просят заранее извещать об этом пасечников.
- У нас в Прикамье уже была массовая гибель пчел в 2013 году, - говорит председатель ассоциации пчеловодов Пермского края Владимир Макаров. - Она также возникла из-за химобработки рапсовых полей. Теперь мы каждую весну составляем карту посадки рапса и просим фермеров заранее предупреждать пасечников о такой химобработке, чтобы они в это время не выпускали пчел из ульев. Предупреждаем: если они не известят их и пчелы погибнут, то будем обращаться в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU