«Ожог можно получить, даже не прикасаясь!» Борщевик: мифы и правда о неистребимом сорняке

«Зеленое зло!» - так окрестили работники «скорой помощи» растение с, казалось бы, безобидным и даже аппетитным названием - борщевик. Медики выложили в соцсетях устрашающие фотографии людей с красными ожогами на теле. Все они стали жертвами этого агрессивного сорняка, который заполонил окрестности дорог, пустыри в населенных пунктах, овраги вокруг дачных участков по всему Прикамью.

- А ведь когда-то его у нас не было! - ностальгически вздыхают старожилы.

Так откуда же взялся борщевик? Действительно ли он неистребим? Чем опасен? В этом разбираемся вместе с доктором биологических наук, профессором ПГНИУ Сергеем Овсеновым.

В Прикамье выросли целые леса из борщевика.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Откуда взялся?

- Борщевик Сосновского - это кавказский вид, он произрастает в горах Кавказа на довольно приличной высоте, почти под ледниками, на субальпийских лугах, - объясняет Сергей Овсенов.

В послевоенное время, когда надо было поднимать сельское хозяйство, ученые искали перспективные кормовые растения, которые могут быстро наращивать зеленую массу. И кавказские ботаники обратили внимание на этот борщевик. В 50-х годах его опробовали в Подмосковье. Потом им заинтересовались в Республике Коми, где начали интенсивно использовать его как кормовую культуру. Оказалось, что борщевик можно косить на силос по два, а то и по три раза за лето - так быстро он отрастает. Но быстро выявились два минуса. Во-первых, молоко начало горчить. Во-вторых, у коров перестали рождаться телята.

От борщевика отказались, но было поздно. Выяснилось, что это мощный инвазивный вид - так биологи называют растения-варяги, которые вторгаются в местные растительные сообщества и вызывают их нарушения.

Борщевик начал быстро распространяться. На рубеже 80-х и 90-х годов борщевик с территории Республики Коми проник и в Пермский край. Сначала его семена разносили вдоль дорог тяжелые грузовики. А на исходе ХХ века, после развала сельского хозяйства, борщевик начал стремительно осваивать пустующие земли, вытесняя другие растения, не давая им развиваться.

Свирепый сорняк любит пробираться вдоль дорог.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда и чем опасен борщевик?

В период цветения и активного роста, то есть с середины июня до конца июля, борщевик активно выделяет летучие вещества. В жаркую сухую погоду стоит только пройти рядом с растением, даже не прикасаясь к нему, и эфирные масла осядут на кожу.

Сами по себе эфирные соединения, которые выделяет борщевик, не токсичны. Они не могут поразить дыхательные пути, ими нельзя отравиться.

Но вот попав на кожу, летучие соединения борщевика превращают ее в подобие фотопленки. Обычно в коже, освещенной солнцем, образуется меланин, который принимает на себя удар ультрафиолета. А тут она становится прозрачной для ультрафиолетовых лучей. И получается глубинный ожог, который нелегко излечить.

Как извести сорняк на даче?

Есть два способа борьбы с борщевиком на дачных участках. Первый связан с тем, что это растение плодоносит раз в жизни, после чего погибает. То есть можно дождаться момента, когда на борщевике побуреют семена, и осторожно срезать ножницами зонты - так, чтобы семена из них не осыпались. Если убрать их раньше, пока семена еще зеленые, борщевик снова начнет отращивать зонтики. Ну а весной потом можно просто выдернуть засохшее растение.

Другой способ более трудоемкий - выкопать борщевик. Но для этого придется углубиться сантиметров на 45 - корни у него глубокие. А после этого яму тщательно засыпать, утрамбовать, да еще и каким-нибудь камнем сверху землю придавить - растение это чрезвычайно живучее.

СОВЕТЫ «КП»

- Не лезьте в заросли борщевика. А если уж залезли и какие-то участки тела оказались не защищены одеждой, два-три дня переждите, не выходите на солнце или надевайте одежду с длинным рукавом и перчатки.

- Участки тела, на которые могли попасть летучие соединения, нужно промыть водой с мылом.

- Обычно борщевик не опасен для собак и кошек - они защищены шерстью. Но вот представителей короткошерстных пород домашних питомцев в заросли борщевика лучше не отпускать.

- Выкапывайте борщевик на даче в прохладную пасмурную погоду и обязательно наденьте при этом перчатки.

- Если ожога избежать все же не удалось, нужно промыть кожу водой с мылом и обязательно обратиться к врачу. Если он назначит госпитализацию - не отказывайтесь: фотохимические дерматиты опасны тем, что могут стать лазейкой для других инфекций.