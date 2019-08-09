2019-08-09T09:55:59+03:00
Общество

В Прикамье разработают интерактивную карту распространения борщевика

Каждый муниципалитет будет вносить точные и подробные сведения о произрастании борщевика
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае появится интерактивная карта для борьбы с борщевиком. На ней будет обозначена актуальная информация распространения ядовитого растения. Ознакомиться с ней можно будет на сайте «Управляем вместе».

Карта будет постоянно обновляться. Каждый муниципалитет сможет самостоятельно вносить точные и подробные данные о произрастании борщевика. Также в карту можно будет добавить информацию о планах борьбы с растением.

Базой для составления интерактивной карты станет собранная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информация о площади произрастания борщевика Сосновского. На 8 августа 2019 года в Прикамье засорены борщевиком 49,6 тысяч гектаров. Больше всего этого ядовитого растения в Нытвенском районе. Здесь 15,4 тысяч гектаров покрыты борщевиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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