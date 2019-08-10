«В России объявили борьбу с борщевиком и потравили всех пчел» Пасечники Прикамья объяснили, почему и на сколько подорожает мед

У пасечников Прикамья сейчас страда - они закладывают в свои медогонки ароматные медовые соты и без устали крутят ручки, в банки стекает драгоценная янтарная жидкость. Начался период главной откачки меда за сезон. Затем медок отстоится положенное время, и его в массовом порядке понесут на рынки и ярмарки.

В связи с этим возникает закономерные вопросы: какими будут цены на мед? Обильным ли ожидается в этом году медовый урожай? Какого мед будет качества?

Меда пчелки принесли негусто.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Увы, порадовать пермских любителей меда нечем, и к этому надо готовиться, - говорит доцент пермского сельхозуниверситета, пчеловод Александр Петухов. - Год будет провальным. В Прикамье будет неурожай меда из-за непогоды. А в целом в стране – из-за массовой гибели пчел во многих регионах. Она произошла по двум причинам: из-за того, что в России начали реализовывать программу по борьбе с борщевиком и в массовом порядке потравили пчел. Пчелы гибнут во многих регионах и в результате сплошной химобработки полей рапса, который сейчас входит в моду.

Все это вместе взятое наверняка отразится на ценах. Если в прошлом году в это время можно было купить трехлитровую банку местного меда за 1,5 тысячи рублей, то сейчас просят уже 2 тысячи 800 рублей и даже 3 тысячи. К зиме цены будут только расти, и это еще не самое печальное. На всю зиму, боюсь, настоящего меда на всех желающих не хватит. Из-за дефицита меда в России, в том числе и в Прикамье, к нам наверняка хлынет китайский мед - под видом дальневосточного. По китайской технологии, пчелы его перерабатывают из китайского сахара, и целебными свойствами он не обладает.

Настоящего целебного медка нынче на всех не хватит.Фото: Евгения ГУСЕВА

3 «кита» неурожая: погода, борщевик, рапс

Как погода отразилась на медосборе в Пермском крае?

- Холодные ночи этим летом обернулись тем, что нектар цветы вырабатывали только во второй половине дня, - говорит Александр Петухов. – А когда цвела липа, шли дожди, которые смывали этот нектар с цветков, да и пчелы летать в дождь не могут. В итоге в сверенных районах края товарного меда не будет вообще - пчел приходится даже подкармливать, чтобы сохранить пчелосемьи. В целом по краю медосбор будет как минимум на треть ниже прошлогоднего, тоже, как мы помним, из-за погоды отнюдь не обильного.

Может быть, мед на прилавках нам помогут восполнить наши соседи из Башкирии и Удмуртии?

Чересчур мудрые люди, сами того не желая, объявили пчелам химическую войну.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Нет. Они, действительно, традиционные поставщики меда в наш край, - говорит пчеловод. – Но в этом году там наблюдается массовая гибель пчел. В этих и в других регионах начали активно выращивать рапс, который обычно несколько раз за сезон обрабатывают химикатами. Пчелы собирают нектар с опыленных ядовитыми веществами растений, и у новорожденных пчелок развивается нектарный тоскикоз. В итоге пчелиные семьи одна за другой гибнут. В регионах, расположенных в центральной европейской части страны, к массовой гибели пчел в этом году привела также начавшаяся реализация госпрограммы по борьбе с борщевиком. Его также травят ядохимикатами, из-за которых гибнут пчелы. Многие пасечники в Курской, Воронежской и других центральных областях лишились пчелосемей, а потребители - вкусного меда.

Дым из дымаря пчелам не вреден, в отличие от ядохимикатов.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пчелиный мор Прикамье обошел стороной

В Пермском крае, в отличие от остальных регионов страны, массовой гибели пчел пока не наблюдается. Почему?

- У нас отмечалась гибель пчел в 2013 году, она также была связана с химобработкой рапсовых полей, но мы тогда сделали выводы, - говорит председатель ассоциации пчеловодов Пермского края Владимир Макаров. – Рапс, который все больше входит в моду, до пяти раз за сезон обрабатывают вредными для насекомых химикатами. Теперь мы каждую весну составляем карту посадки рапса, обзваниваем хозяйства и просим, чтобы там заблаговременно звонили пасечникам и предупреждали их, когда будут проводить химобработку полей. Объясняем, что если они этого не сделают и пчелы погибнут, то подадим на них в суд. А пчеловодам разослали инструкцию, чтобы они в это время закрывали летки в ульях. Пусть пчелы недоберут сколько-то товарного меда, но хоть пчелосемьи останутся целы.

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