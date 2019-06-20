«Борщевик! Растительное зло!». Врачи пермской «скорой» выложили фото пострадавших от растения

В пресс-службе пермской «Скорой помощи» еще раз напомнили жителям Перми и края насколько опасен борщевик. Растение, которое заполонило поля в Прикамье, появляется совсем рядом с домами и грозит серьезными последствиями.

Медики отметили, что при получении ожога, необходимо обязательно обратиться к врачу. А в первые минуты - часы постараться смыть сок растения с кожи.

- В соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Поэтому при попадании сока на кожу возникают фотохимические дерматиты, по глубине аналогичные сильным термическим ожогам степени. Они появляются не сразу, а через несколько часов или дней. Само прикосновение к растению безболезненно, - отметили в «скорой».

Фото: паблик во "вконтакте""Скорая помощь" / город Пермь

Медики рассказали о том, что делать, ели контакта с опасным растением избежать не удалось, и как действовать, если ожоги уже начали появляться.

Что делать, если сок борщевика попал на кожу?

-Немедленно обработать поражённые участки обильным количеством проточной воды с мылом, при возможности принять душ.

-Максимально закрыть одеждой эти места от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на 2-3 суток.

-При попадании сока в глаза немедленно промыть их водой в течение 15-20 минут, при попадании в рот - прополоскать.

Фото: паблик во "вконтакте""Скорая помощь" / город Пермь

Что делать, если ожоги уже появились?

-Повторно промыть поражённые участки кожи водой и обработать антисептическим раствором, декспантенолом. Наложить стерильную повязку.

-Принять антигистаминный препарат.

-Вызвать СМП или обратиться в ближайшее медицинское учреждение независимо от площади поражения.

-Строго соблюдать рекомендации врачей. Помните, раневая поверхность - идеальная площадка для вторичной инфекции.

-Не отказываться от госпитализации.