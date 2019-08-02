2019-08-02T16:23:52+03:00
Происшествия

В ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Пермском пороховом заводе

Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Андрей МАТЛИН
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В этом ожоговом центре лежат пострадавшие на Пермском пороховом заводе.В этом ожоговом центре лежат пострадавшие на Пермском пороховом заводе.Фото: Андрей МАТЛИН
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- Состояние пострадавших на Пермском пороховом заводе по-прежнему стабильно тяжелое, - рассказала главный врач городской клинической больницы имени Гринберга Анастасия Крутень. – Их подключили к аппарату ИВЛ.

Две сотрудников, которые пострадали при взрыве на Пермском пороховом заводе, получили сильные ожоги и находятся сейчас в ожоговом центре медицинского учреждения в Закамске. У 26-летнего аппаратчика завода обожжено 30 процентов тела, у 41-летнего – 60 процентов.

Как уже писала «Комсомольская правда», 31 июля в цехе №20 Пермского порохового завода во время демонтажа оборудования произошла нештатная ситуация. Сдетонировало одно из изделий, раздался сильный хлопок. При взрыве пострадали пять человек. Трое из них получили ожоги, двоих пришлось госпиталимзировать.

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Их состояние остается стабильно тяжелым (подробнее…)

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Двое из них находятся в ожоговом центре (подробнее)

«Пострадали 3 человека». На Пермском пороховом заводе произошел взрыв.

Два работника предприятия получили ожоги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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