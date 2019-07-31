2019-07-31T20:50:12+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе

Двое из них находятся в ожоговом центре
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В прошлом году на заводе погибли три человекаВ прошлом году на заводе погибли три человекаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Заместитель генерального директора Пермского порохового завода, где 31 июля произошел взрыв, сообщил о состоянии пострадавших.

- Пострадали пять человек, - говорит Николай Лахаузов. - Двое в больнице в тяжелом состоянии. Один из них получил 60 процентов ожогов тела, другой - 30 процентов ожогов.

Замедиректора пояснил, что причина взрыва - нештатная ситуация на производстве. Сейчас на месте ЧП работает комиссия и следователи.

Топ-менеджер порохового завода о ЧП

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Напомним, днем на Пермском пороховом заводе произошел хлопок без последующего горения. В результате взрыва пострадали пять человек. Трое из них не нуждались в госпитализации, а двоих работников увезли в тяжелом состоянии в ожоговый центр. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Созданная комиссия выясняет, что могло стать причиной случившегося.

Справка

ФКП «Пермский пороховой завод» - это одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса края. Он выпускает заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела, сферические пороха для стрелкового оружия и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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