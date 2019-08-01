Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-01T09:57:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Двоих мужчин, которые пострадали при взрыве на Пермском пороховом заводе, подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомольской правде» сообщила главный врач городской клинической больницы имени Гринберга Анастасия Крутень.

- В нашей больнице находятся двое потерпевших, которые получили сильные ожоги, их состояние стабильно тяжелое, - рассказала Анастасия Крутень. -

Напомним, 31 июля в цехе №20 Пермского порохового завода во время демонтажа оборудования произошла нештатная ситуация. Сдетонировало одно из изделий, раздался сильный хлопок. При взрыве пострадали пять человек. Двое из них – 26-летний и 41-летний мужчины – получили серьезные ожоги, у одного поражено 60 процентов тела, у другого – 30 процентов.

Мама пострадавшего при взрыве на пороховом заводе рассказала, как узнала о трагедии 00:00 00:00

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности, при взрыве выбросов вредных веществ в атмосферу не было, угроза населению отсутствует.

- В настоящее время завод продолжает работу в штатном режиме, инцидент на производственный цикл не повлиял, - уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе.

Двое из них находятся в ожоговом центре (подробнее)

«Пострадали 3 человека». На Пермском пороховом заводе произошел взрыв.

Два работника предприятия получили ожоги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU