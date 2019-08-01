2019-08-01T09:57:30+03:00
Происшествия

Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких

Их состояние остается стабильно тяжелым
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двоих мужчин, которые пострадали при взрыве на Пермском пороховом заводе, подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомольской правде» сообщила главный врач городской клинической больницы имени Гринберга Анастасия Крутень.

- В нашей больнице находятся двое потерпевших, которые получили сильные ожоги, их состояние стабильно тяжелое, - рассказала Анастасия Крутень. -

Напомним, 31 июля в цехе №20 Пермского порохового завода во время демонтажа оборудования произошла нештатная ситуация. Сдетонировало одно из изделий, раздался сильный хлопок. При взрыве пострадали пять человек. Двое из них – 26-летний и 41-летний мужчины – получили серьезные ожоги, у одного поражено 60 процентов тела, у другого – 30 процентов.

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Как сообщили в министерстве территориальной безопасности, при взрыве выбросов вредных веществ в атмосферу не было, угроза населению отсутствует.

- В настоящее время завод продолжает работу в штатном режиме, инцидент на производственный цикл не повлиял, - уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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