2019-07-31T20:53:44+03:00
Происшествия

«Пострадали 3 человека». На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

Два работника предприятия получили ожоги
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На Пермском пороховом заводе произошло очередное ЧП. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, на заводе произошел хлопок без последующего горения. В результате взрыва пострадали три человека. В тяжелом состоянии двое из них доставлены в ожоговый центр Гринберга. На месте происшествия работают оперативные службы.

- Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Причины происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет предоставлена более подробная информация о случившемся.

Как уже писала «Комсомольская правда», в октябре прошлого года в результате взрыва, случившегося при демонтаже оборудования, погибли трое работников Пермского порохового завода. Один скончался на месте, еще двое – в отделении реанимации.

О ситуации на пороховом заводе Перми, где произошел взрыв

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Справка

ФКП «Пермский пороховой завод» - это одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса края. Он выпускает заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела, сферические пороха для стрелкового оружия и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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