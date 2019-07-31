"Позвонили и сказали, что с сыном беда". Родные пострадавших при взрыве на заводе в Перми дежурят у реанимации

- Никто ничего не говорит, что с моим сыном, - плачет пермячка Светлана С. Ее 26-летний сын Алексей пострадал при взрыве на Пермском пороховом заводе.

Напомним, ЧП произошло днем 31 июля. На заводе произошла нештатная ситуация - хлопок без последующего горения. В результате пострадали пять человек.

- Двоих увезли в ожоговый центр в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

В результате ЧП выбросов вредных веществ не произошло, угроза населению отсутствует. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края уточнили, что причины ЧП устанавливаются.

- На месте работает комиссия, по итогам проверки будет предоставлена более подробная информация о случившемся.

Между тем, у ожогового центра Перми уже собрались родственники и друзья пострадавших сотрудников завода.

- Мой мальчик - он работает аппаратчиком - утром пошел на завод, - говорит мама пострадавшего Алексея Светлана. - Я была на работе, когда позвонил муж и сообщил о том, что случилась беда. Мы приехали сюда (в ожоговый центр), нас не пускают. Никто ничего не говорит.

Мама пострадавшего при ЧП на пермском заводе рассказала, как узнала о трагедии 00:00 00:00

Около ожогового центра собрались и друзья Алексея, и его родственники. Все они переживают за здоровье молодого человека.

- Сын у нас служил в ракетных войсках, на хорошем счету был, - говорит Светлана. - А на заводе он уже четыре года работает. А тут такое несчастье случилось, ожоги...

Как сообщила Светлана, у второго пострадавшего сильные ожоги. В данный момент врачи оказывают ему, как и Алексею, необходимую медицинскую помощь.

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