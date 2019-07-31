По факту взрыва на Пермском пороховом заводе возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:37 2019-07-31T20:37:24+03:00

В ЧП пострадали пять человек

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на пороховом заводе в Перми. Напомним, ЧП случилось 31 июля. На предприятии произошел хлопок. В результате случившегося пострадали пять человек. Двоих увезли в реанимацию с сильными ожогами.

Сейчас на заводе создали комиссию, которая выясняет причины ЧП. Между тем, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- На месте работает следственно-оперативная группа, усиленная следователями-криминалистами и экспертами, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка документов, видеозаписи с камер наблюдения.

Также следователи назначат различные экспертизы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU