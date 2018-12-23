Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов

СЕГОДНЯ 04:06 2018-12-23T04:06:47+03:00

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22 декабря в шахте Соликамска произошел пожар. В результате этого 9 строителей оказались отрезаны от пути выхода из нее. Уже 18 часов о них ничего не известно. Как сообщили спасатели, шансов на то, что строителей вызволят, крайне мало.

Как стало известно "КП", следователи уже несколько часов допрашивают свидетелей, очевидцев пожара, изымают документы строительной фирмы, чьи работники оказались в шахте, а также допрашивают ее директора.

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