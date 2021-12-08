Напавший на пермский университет Тимур Бекмансуров до сих пор не отчислен из вуза

Бекмансуров на первом заседании суда, после него он отправился в СИЗО. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Нападавший на пермский университет студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пока остается студентом этого вуза. Информацию об этом сообщил «КП» источник в университете.

«Бекмансуров действительно является студентом пермского университета. Основанием для его отчисления может быть решение суда, но пока решения нет - он числится студентом», - подтвердил источник «КП».

Напомним, 7 декабря Дзержинский районный суд продлил арест Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете.

Обвиняемого в зале не было – как сообщила судья, он находится на стационарной психологической экспертизе в Санкт-Петербурге. Судья удовлетворила ходатайство следствия и оставила Бекмансурова под стражей до 20 февраля.

Бекмансурова обвиняют в убийстве 6 человек, и покушении на жизнь еще около сорока, а также в попытке убийства сотрудника полиции Константина Калинина. 20 сентября он пришел в университет с дробовиком и начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. На днях последний пострадавший, который после полученных ранений находился на лечении в Москве, приехал в Пермь.

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