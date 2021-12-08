«Вот это везунчик! Столько ранений - и живой». Студента, пострадавшего при стрельбе в пермском университете, выписали из больницы

Сергей Юматов оказался одним из первых, в кого выстрелил нападавший на университет.

«Вот это везунчик! Вот это судьба! Кто-то от одной пули погибает, а здесь столько ранений - и живой. Выздоравливай, сил и терпения тебе и родителям», - поддерживают пермяки в соцсетях 22-летнего Сергея Юматова, который получил несколько пулевых ранений.

В то утро второкурсник юрфака шел на занятия и возле КПП первым оказался на пути вооруженного студента.

- Убери оружие, ты чего людей пугаешь! – крикнул Сергей Бекмансурову, а тот в ответ выстрелил ему в голову. Парень успел прикрыть лицо рукой, пуля раздробила ему кисть. Сергей упал, и преступник еще несколько раз выстрелил ему в спину.

На помощь пострадавшему подбежала преподавательница Людмила Вяткина. Она остановила проезжающую мимо машину и вместе с ним поехала в больницу. Позже парня как одного из самых тяжелых пациентов спецбортом МЧС отправили на лечение в Москву.

Врачи спасали ему руку больше шести часов – удалили осколки и собрали заново буквально по кусочкам.

- Месяц назад мы вернулись в Пермь, - рассказала «Комсомолке» мама Сергея Ирина Михайловна. – Сын чувствует себя удовлетворительно, но с рукой остаются серьезные проблемы. Палец словно костенеет, но внутри нет кости, его нужно тренировать - сжимать и разжимать. Еще пули задели сердце, легкие.

Сейчас Сергей восстанавливается и выполняет все рекомендации врачей. С этой недели начнет посещать спортивный диспансер и заниматься ЛФК.

Несмотря на то, что парню предстоит долгая реабилитация, он вернулся к занятиям и, как другие студенты, учится дистанционно.

- Тут делал математику, смотрю на него – он весь в поту, очень быстро устает, из-за ранения началась аритмия, - говорит Ирина Михайловна. – Сережа старается, но надо еще сдать «хвосты», учебу не бросает.

- Он помнит события того дня, как все произошло?

- Он все помнит в мельчайших подробностях, нас вызывали к следователям, он давал показания, я переживаю за его психологическое состояние, поехала в тот день с ним, он был на месте происшествия, все рассказал. Говорит, что сначала не поверил, что у него боевое оружие, подумал, что какой-то ненормальный идет пугать людей.

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