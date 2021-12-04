В Перми проходят траурные мероприятия в память о погибших в «Хромой лошади»

Страшный пожар в популярном заведении Перми случился 5 декабря 2009 года Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Дамы и господа, мы горим! Все на выход! – уже на утро после смертельной вечеринки в ночном клубе «Хромая лошадь» эти жуткие кадры облетят весь мир.

Три минуты на спасение

Страшный пожар в популярном заведении Перми случился 5 декабря 2009 года. В ту ночь «Хромой лошади» исполнялось восемь лет. На вечеринку собралось более 350 гостей – обещали шикарную шоу-программу и иностранных гостей. Отдельный сюрприз – фейерверк, который устроили прямо в душном и тесном зале (он был рассчитан всего на 50 гостей).

Залпы рванули прямо в потолок, а там - пыльный пластик и декоративная солома – клуб был стилизован под конюшню. Огонь и едкий дым распространились по залу мгновенно. Но люди не сразу поняли, что случилось. Кто-то медлил и искал телефоны, сумки, другие, смеясь, пробирались к выходу с бокалами в руках. Но уже через несколько секунд погас свет, началась паника. Но выскочить из огненной ловушки удалось не всем - окна заколочены, запасной выход завален хламом, а дверь из зала открывалась только наполовину.

Клуб выгорел практически полностью: при общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров Фото: архив "КП"

Позже следователи скажут, что на спасение у посетителей было всего три минуты. Вдыхая ядовитый газ, люди теряли сознание и падали, а сверху на них капал расплавленный пластик. Погибли 156 человек! Более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие остались инвалидами.

Виновники снова занимаются бизнесом

Хозяева «Лошади» были в ту ночь в клубе. Александр Титлянов погиб, а Анатолий Зак сумел выбраться и сбежать. Бизнесмена задержали, когда он пытался добраться на машине до Екатеринбурга и вылететь заграницу. Виновников трагедии – кроме Зака, это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы, - судили два года. Они валили вину друг на друга, но в итоге получили обвинительные приговоры и больше 45 лет в колонии на всех. Пожарные инспекторы, которые не реагировали на многочисленные нарушения в клубе, вышли первыми. За ними – пиротехники и исполнительный директор клуба Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию.

«От звонка до звонка» отсидели коммерческий директор Константин Мрыхин и арт- директор Олег Феткулов - фейерверк в помещении было его идеей. Самый большой срок - почти 10 лет - получил Зак, но и его освободили на год раньше. По решению суда виновники должны были выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда. Родственники погибших должны были получить по полтора миллиона рублей, пострадавшие - по миллиону.

Но полностью с потерпевшими рассчитались только пожарные инспекторы (за них деньги выплатило государство) и Зак. Остальные перечисляют потерпевшим жалкие копейки, хотя многие вернулись в бизнес. Пиротехник Сергей Дербенев снова открыл пиротехническую компанию, Ефремова держит кондитерскую, Феткулов работает звукорежиссером. Мрыхин, по данным «КП», живет в Испании, Зак после освобождения улетел в Израиль – восстанавливать здоровье, но бизнес в России не закрыл. В Москве у него есть заведение, которое занимается доставкой ресторанной еды.

Стихийную стену памяти создали на месте трагедии родные и близкие погибших Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Судьбы пострадавших

«Одна из пострадавших в клубе, которая до сих пор не смогла вернуться к нормальной жизни – 39-летняя Ксения Мокрушина. Девушке было 27, когда ее судьбу истоптала «Хромая лошадь». Умница и красавица – говорили вокруг знакомые. Девушка делала карьеру на кафедре университета, работала со студентами. Была счастлива в браке. Занималась спортом, много общалась с друзьями, путешествовала и думала, что так будет всегда.

Смертельный девичник

В «Хромую лошадь» пермячку пригласила подруга детства. Она собиралась замуж и накануне свадьбы устроила девичник, а Ксюша должна была быть свидетельницей. Семь подружек весь вечер катались на лимузине, пили шампанское, а ближе к полуночи приехали в ночной клуб, где заранее заказали столик.

Почти сразу начался фейерверк, а за ним - пожар.

- Я не знаю, почему мы сразу не побежали к выходу, никто и подумать, чем все закончится, - говорит Ксения. – Мы все сидели и сидели за столом, хотя видели, что люди пробиваются к выходу.

Когда девчонки попытались выйти из задымленного помещения, погас свет, началась паника. Ксюшу сбили с ног уже у самого выхода. Люди бежали прямо по ней, кто-то, вдохнув едкий дым, терял сознание и падал сверху. Девушку вытащили на улицу и положили прямо на холодную землю, но врач «скорой» заметил, что она дышит, погрузил на носилки и отвез в больницу. На следующий день пострадавшую транспортировали в Санкт-Петербург. У нее были сильные внутренние ожоги, сломаны кости таза, травмированы суставы левой руки. В коме пермячка провела ровно месяц и открыла глаза в Рождество. Три девчонки из ее компании, в том числе родная сестра невесты, погибли…

- Хочу чувствовать себя полноценной, быть полезной обществу, вернуться на работу, - мечтает Ксения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Искали по больницам и моргам

Ксюша выжила, но вернулась домой инвалидом. Перенесла три операции, заново училась говорить, ходить. Ухаживала за ней мама, а с мужем пермячка развелась сразу, как пришла в себя:

- Я купила ему машину, думала, будет меня возить по больницам, помогать, а он даже не навестил ни разу.

- Тогда, 12 лет назад, я сразу уволилась с работы и полетела с дочерью в Питер, не отходила от нее ни на шаг, - рассказывает мама Ксении Ирина. – До сих пор тяжело вспоминать, как услышали из новостей о пожаре в «Хромой лошади» и искали Ксюшу по всем моргам и больницам. На работу я так и не вернулась – пришлось уволиться, чтобы быть рядом с дочерью. Ксюша сама не может ни одеться, ни на улицу выйти. Нарушена речь, координация движений, но дочь не сдается!

Два часа спорта в день

Одну из комнат в небольшой хрущевке оборудовали под тренажерный зал, где Ксюша занимается по два часа в день: эллипсоид, велосипед, степ.

- Раньше еще занималась на беговой дорожке, но за столько лет она вся развалилась, - говорит пермячка. – Коплю с пенсии деньги, чтобы купить новую, но получается медленно. Самая простая дорожка стоит около 15 тысяч рублей, а у меня пенсия по инвалидности – 2800, все вместе получается 21 тысяча. Деньги быстро разлетаются.

Все стены квартиры увешаны картинами, которые рисует Ксюша. Иконы, пейзажи, животные, портреты людей.

- Я как-то внезапно увлеклась рисованием, - улыбается Ксюша. – Правда, рисую долго, могу недели 3 – 4 работать с одной картиной – все по настроению. А чтобы мозги держать в тонусе, собираю пазлы. Не люблю просто так сидеть на диване – скучно. Еще люблю поболтать по телефону с подружками, они у меня очень хорошие, настоящие – не бросают. Приезжают в гости, изредка возят меня на дачу или погулять по центру города, посидеть в кафе. Для меня такие дни – настоящий праздник.

Вернулась к клубу только через 10 лет

Несмотря на проблемы со здоровьем, вкус к жизни Ксюша не потеряла. И на мир совсем не озлобилась, хотя и провела последние 12 лет в четырех стенах.

- Какой смысл горевать и злиться на жизнь? – мудро рассуждает пермячка. – Эта трагедия уже случилась в моей жизни, изменить ничего нельзя. Хочется, чтобы «Хромая лошадь» стала прошлым, но пока не получается ее забыть.

- Общаешься с другими пострадавшими?

- Иногда мы созваниваемся, чтобы узнать, как у кого дела. На 10-летие трагедии я впервые решилась приехать на место, где был клуб, посмотреть на памятник погибшим ребятам. Потом мама куда-то отошла, я осталась одна, меня тут же окружили журналисты. Я очень растерялась, с трудом держалась на ногах и боялась упасть. Словом, больше не поеду – не хочу душу рвать.

Через 9 дней после ЧП пермяки пришли почтить память погибших Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Виновники трагедии выплатили компенсации?

- Полностью с нами рассчитались только Зак, Светлана Ефремова и пожарные инспекторы, за которых заплатило государство. Каждый месяц на карточку приходят просто издевательские переводы – одна копейка, 2 копейки, 1 рубль 43 копейки. Чтобы понять, от кого они – надо брать распечатку в банке. Скорее всего, от пиротехников – отца и сына Дербеневых или Феткулова. Мрыхин, как нам известно, вообще вышел из колонии, не выплатив ничего пострадавшим. Сколько раз пытались обращаться к приставам, у них одни отговорки, с этими должниками они работать не хотят.

Мечтаю надеть красивое платье и туфли на каблуке

Этим летом Ксюша переболела коронавирусом. К счастью, обошлось без госпитализации, но положительным тест оставался несколько недель.

- Пропадало обоняние, была слабость, температура, - говорит пермячка. – Прививку мне делать нельзя, остается одно – беречься, но я и так – особенно в такую погоду – почти не выхожу на улицу.

- Что говорят врачи: есть ли шанс вернуться к нормальной жизни?

- Нам дают путевки в санатории, но осенью из-за этой ковидной истории мы никуда не поехали. Нужна постоянная реабилитация: занятия с логопедом, невропатологом. Моя главная мечта – восстановить речь, научиться ходить без хромоты. Но добиться направления в реабилитационный центр через нашу поликлинику (семья живет в поселке Новые Ляды, - Ред.) просто нереально. Наш терапевт даже не знает, к кому обратиться с этим вопросом. Можно наблюдаться у специалистов платно, но вопрос опять упирается в деньги. Я счастлива, что у меня есть такие отзывчивые подруги, любящие мама, брат и дядя, они меня очень любят и никогда не оставят.

- Ксюша, какая у тебя мечта?

- Хочу чувствовать себя полноценной, быть полезной обществу, вернуться на работу. Я не забываю о том, что я женщина. Каждое утро обязательно привожу себя в порядок – делаю макияж, прическу. Однажды интервью со мной прочла девушка по имени Олеся из Челябинска. Я рассказывала, что мечтаю о красивом платье в пол. И она прислала мне в подарок такое платье – нежно-зеленое. Очень хочу надеть его с туфлями на высоких каблуках, но пока с моей травмой это, увы, невозможно.

«Их организм устал страдать». Последние жертвы трагедии в «Хромой лошади» Ирина Пекарская и Ирина Банникова умерли с разницей в год

Ирина Пекарская и Ирина Банникова были самыми тяжелыми пострадавшими, обе девушки много лет оставались прикованы к постели. Увы, обе уже ушли из жизни из-за травм, полученных в клубе. Так что можно считать, что число жертв пожара достигло 158 человек.

Ирина Пекарская пришла в «Лошадь» с мужем Сергеем Колпаковым. Пока мужчина курил на улице, начался пожар. Ирина оказалась в самом эпицентре, надышалась ядовитым газом и получила токсическое поражение головного мозга.

Муж долго боролся за Ирину, нанимал сиделок, возил по клиникам, но помочь не смогли ни в Москве, ни в Питере, ни в Германии. В итоге бороться Сергей перестал, пострадавшая несколько лет провела в краевой больнице, а потом ее перевезли в Березники, где живут ее мама и дети. В паллиативном отделении она провели последние три года своей жизни, в июле 2020-го она умерла. Причиной смерти стал отек мозга.

Пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская больше 10 лет была прикована к кровати Фото: архив "КП"

- Это случилось бы неизбежно, - говорит ее мама Галина Васильевна, она воспитывает двух сыновей Ирины. – У дочери был тяжело травмирован мозг, и никаких улучшений не наступало. Дома стоит ее фотография – совсем юной, красивой. Старший Саша помнит свою маму именно такой, а Артуру, когда все случилось, было всего полгода, но именно он скучает по маме больше всего.

Артур и Саша уже школьники, живут со своей бабушкой и даже не хотят ничего знать о своем отце.

- Я им заменила маму, у нас все хорошо, живем дружно, - говорит Галина Васильевна. – Конечно, и «тройки» таскают, и балуются, могут подраться даже, но ведь мальчишки! А Ирина мне иногда снится, в основном вижу ее совсем маленькой. В последний раз приснились и дочь, и ее отец, его тоже уже нет. Говорю им: идите, а сама сажусь в автобус, уезжаю, а они остаются и смотрят вслед.

Ирина Банникова, которая работала в «Лошади» барменом, умерла ровно через год – этим летом. Ожогов на теле почти не было, но из-за отравления продуктами горения тоже сильно пострадал мозг.

Девушка два года провела в больнице, а потом мама забрала ее домой. Все эти годы Тамара Геннадьевна ухаживала за дочерью и верила, что поставит ее на ноги: ходила по кабинетам чиновников и врачей и с боем выбивала курсовки на реабилитацию, восстановительное лечение, направления на анализы и медицинские осмотры.

Ирина Банникова с мужем до трагедии. Фото из семейного архива

Со временем врачи, которые раньше не давали никаких прогнозов, начали осторожно говорить: динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно. С Ириной даже занимались по специальной программе, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с близкими через компьютер.

Но, к сожалению, в последний год пострадавшая на пожаре чувствовала себя хуже, сил для занятий и реабилитации было все меньше.

- В последние полгода сестра была особенно слабенькой, - говорит родная сестра Ирины Марина. – А когда она умерла, врачи сказали, что ее организм устал страдать и бороться. - С этим невозможно смириться, - плачет Тамара Геннадьевна. – Прошло несколько месяцев, но боль все равно не утихает.

КСТАТИ

Кто сколько получил и отсидел?

- Совладелец Анатолий Зак - получил 9 лет и 10 месяцев, отсидел 8 лет и 9 месяцев;

- Исполнительный директор Светлана Ефремова - получила 4 года, отсидела 3 года;

- Арт-директор Олег Феткулов - получил 6 лет, отсидел весь срок;

- Пиротехник Игорь Дербене - получил 4 года и 10 месяцев, отсидел 3 года;

- Пиротехник Сергей Дербенев - получил 5 лет, отсидел 3 года;

- Глава Госпожнадзора Прикамья Владимир Мухутдинов - штраф 70 тысяч рублей;

- Пожарный инспектор Наталья Прокопьева- 4 года и 6 месяцев колонии- поселения;

- Пожарный инспектор Дмитрий Росляков - 5 лет колонии- поселения, вышел через 2 года и 6 месяцев;

- Коммерческий директор Константин Мрыхин - 6 лет и 6 месяцев, отсидел весь срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пострадавшую в «Хромой лошади» в больнице бреют наголо, потому что некому купить ей шампунь

Ирину Пекарскую никто не навещает. Сейчас ей очень нужны средства гигиены и мази от пролежней (подробнее)

Мать пострадавшей в «Хромой лошади»: «Ира оставила ради мужа работу и учебу, а он бросил ее и детей»

«Комсомолка» пыталась выяснить, почему Ирина Пекарская осталась в больнице совсем одна и кто тратил ее пенсию по инвалидности (подробнее)

«Кресло сломалось, и я ношу Ирину на руках»

Мама пострадавшей в «Хромой лошади» бармена заново учит дочь разговаривать (подробности...)

«Я спросил у мамы, почему она такая тоненькая». Дети Ирины Пекарской в первый раз поздравили ее с днем рождения

Пострадавшей в «Хромой лошади» исполнился 31 год, девять из которых – она прикована к постели (подробности...)

Коммерческий директор сгоревшего клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу, не выплатив пострадавшим ни копейки

Напомним, в ночь трагедии, 5 декабря 2009 года, бизнесмен приехал в клуб со своей женой Александрой. Девушка получила сильный ожоги, а ее муж вышел из горящего помещения невредимым и подался в бега, позже его поймали в Испании (подробнее)

Вместо денежных компенсаций потерпевшим «Хромой лошади» предложили шторы, ковры и цветочные горшки

- Меня очень возмутило письмо, которое на днях пришло от судебных приставов, - говорит одна из потерпевших «Хромой лошади», которая потеряла на пожаре дочь. - Его суть в том, что нам предложили вместе денежной компенсации морального вреда взять личные вещи виновников - шторы, ковры, картины и прочее (подробнее)

9 лет со дня трагедии в «Хромой лошади»: виновники вышли на свободу, не выплатив ни копейки, а пострадавшие так и не смогли вернуться к нормальной жизни

Совладелец клуба Анатолий Зак и вовсе улетел в Израиль (подробности...)