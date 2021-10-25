«Не дают вид на жительство»: Многострадальный пенсионер из Казахстана так и не доехал до возлюбленной Оленьки из Перми

Прошедшая зима далась одинокому пенсионеру нелегко, сейчас над Александром Крумом вновь нависла угроза выдворения из России. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

У 80-летнего Ромео из Казахстана, влюбленного в пермячку Ольгу Клепову, новая беда. Он так и не смог приехать к своей ненаглядной Оленьке в гости, а все из-за того, что у него никак не получается оформить вид на жительство в России. Причем, если до 14 ноября он не получит это разрешение, то ему, не солоно хлебавши, придется ехать зимовать в холодный Казахстан.

Пограничная служба хочет обжаловать решение суда

История с разлученными возлюбленными из разных государств уже превратилась в настоящий мыльный сериал: Александр Крум и Ольга Клепова познакомились в далекой юности и уже собирались пожениться, но судьба разлучила их.

Спустя 50 лет, оставшись вдовцами, возлюбленные встретились, у них вспыхнули отношения: то Ольга в Казахстан приедет, то Александр – погостить к ненаглядной Оленьке в Пермь. Зимой 2019-го пермячка решила временно прописать у себя гостя из-за границы.

Из домоуправления их отправили в УФМС – поставить отметку в паспорте. Там выяснилось, что дедушка просрочил дату, а это - нарушение режима пребывания в России. Тут же суд назначил ему штраф и выдворение из страны сроком на пять лет.

После такого решения суда Александр Крум не только к Ольге в Пермь не мог приехать, но и в Челябинскую область к дочери, чтобы перезимовать в тепле. А ведь в Казахстане у него лишь хлипкий домишко из камыша в заброшенном ауле. Промерзая в нем, дедушка подхватил COVID-19, и его положили в больницу, а после вмешательства журналистов в эту историю перевели в дом престарелых. Это и стало спасением для пенсионера, оставшегося в полном одиночестве.

Через год дочери Александра Крума удалось добиться в Кассационном суде отмены решения о выдворении отца из России и через полгода она смогла забрать его к себе, в Челябинск.

- Но на этом наши беды не кончились, - поделилась с «КП» Наталья Заколдяжная, дочь многострадального пенсионера. – Мы подали заявление на получение постоянного места жительства в России, но пограничная служба нам отказала в этом, они собираются обжаловать решение Кассационного суда, ведь выдворили папу из России на законных основаниях.

- Его выдворили из страны, он согласился с решением, выехал и даже оплатил штраф, почему мы должны ему после этого вид на жительство давать? – спрашивают в пограничной службе.

- Он неграмотный, два класса образования, ему что сказали в суде, он то и сделал, - объясняет пограничникам Наталья.

- Вы сами должны читать законы в интернете, а не делать все, что вам говорят, - ответили ей.

От переживаний поднялось давление

В итоге сейчас Наталья с отцом написали объяснительную, и с тревогой ждут, какой им придет ответ.

- Отец каждый день, да через день своей Оленьке звонит: «Милая, сейчас с документами проблемы решу и обязательно к тебе приеду», а у самого от переживаний ноги не ходят и давление скакнуло, - чуть не плачет Наталья. – А чтобы получить медицинскую помощь, нам нужно платить немалые деньги. Во-первых, все врачи сейчас с коронавирусом борются, во-вторых, так как папа не гражданин России, бесплатная медицинская помощь ему не положена. Мы настолько расстроены, что не знаем, что нам теперь делать. Человеку ведь 80 лет, неужели в столь почтенном возрасте нельзя было пойти ему на встречу?

Чем закончится новый виток в истории разлученных возлюбленных из разных государств, покажет время. Самый большой шаг на пути друг к другу, Александр и Ольга уже сделали, но смогут ли они увидеть и обнять друг друга – пока вопрос.

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