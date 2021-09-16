«Еду в Пермь! К любимой Олечке!» Пенсионер из Казахстана, которого суд на пять лет разлучил с возлюбленной, вернулся в Россию

Прошедшая зима далась одинокому пенсионеру нелегко. Он замерзал и слег в больницу с коронавирусом. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

- По этой истории можно снимать мелодраму, - улыбается юрист Ольга Кердель, она помогала вернуться в Россию депортированному дедушке из Казахстана. Сейчас пенсионер уже в Челябинске, у дочери, но всей душой рвется в Пермь, к своей любимой Оленьке.

«Я 50 лет не переставал любить тебя»

Об этой романтической эпопее двух возлюбленных из разных государств «Комсомолка» писала много раз. Обоим уже за 80, оба давно вдовцы.

Александр Крум и Ольга Клепова познакомились в далекой молодости: парень работал пастухом и не уследил за быком, который забрался в огород к Ольгиным родителям и истоптал половину грядок. Грянул скандал: отец ни в какую не хотел отдавать быка, пока пастух не приведет бригадира. И пока взрослые ругались, Саша и Оля глаз друг от друга оторвать не могли.

Жили они в разных поселках, расстояние - пять километров. Однажды встретились в клубе на танцах, разговорились и начали встречаться. А через год твердо решили пожениться, но тут судьба сделала крутой разворот: отца Ольги позвали на работу в соседний совхоз, и семья уехала за 100 километров.

- Я обязательно приеду за тобой, - клялся Сашка. И приезжал три раза, но до свадьбы как-то не дошло.

А через год Ольга узнала, что у ее Сашки в родном поселке появилась невеста Галя. Девушка долго рыдала по ночам в подушку, но когда поняла, что ничего обратно не вернуть, ответила на ухаживания своего однокурсника, родом из Перми. Так Ольга оказалась в России, а Александр остался в Казахстане.

Александр хранит фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

На долгие 50 лет их жизненные пути разошлись, пока пять лет назад Ольга, похоронив мужа, не поехала в Казахстан в гости к брату. Зашла она и к Сашке, который к тому времени тоже овдовел.

- Что ж ты не приехал тогда? - с горечью спросила она.

- Прости, так получилось, но все эти годы я не переставал любить тебя, - смахивал слезу пожилой пенсионер.

Вместо прописки - депортация

После объяснений старая любовь вспыхнула с новой силой. И Ольга пригласила Александра к себе в Пермь, где и случилась история, из-за которой потом два года бились в судах копья.

По закону Александр - иностранный гражданин и, находясь в России, он просрочил дату отметки в УФМС. Должен был сделать это в течение первого месяца, но сначала они с Ольгой наговориться не могли за долгие годы разлуки, потом новогодние каникулы наступили…

То, что житель Казахстана нарушил миграционное законодательство, выяснилось, когда Ольга решила сделать Александру временную прописку и пришла в домоуправление. Оттуда их отправили в миграционную службу, где в тот же день суд назначил Александру штраф и выдворил его из России сроком на пять лет. В сопровождении автоматчиков пенсионера посадили в машину, увезли и посадили на поезд до Казахстана.

- Оленька, как же я теперь без тебя? Увидимся ли мы еще раз в этой жизни? - плакал Александр в телефонную трубку, оплачивая дорогостоящие междугородние звонки со своей крохотной пенсии.

- Разве ж я проживу еще пять лет? Похоже, нас разлучили навсегда, - переживала 80-летняя пермячка.

Судебные баталии

Но беда не приходит одна: после депортации пенсионеру был закрыт въезд не только в Пермь, но и к дочери, которая живет в Челябинске. Наталья Заколдяжная всегда забирала осенью отца к себе, чтобы в суровые казахстанские зимы папа не мерз в своем стареньком холодном домишке.

После депортации пенсионеру был закрыт въезд не только в Пермь, но и к дочери, которая живет в Челябинске. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

И депортированный дед остался зимовать в одиночестве в Казахстане. С больными ногами он ни в магазин сходить не мог, ни печь протопить, благо, помогали соседи. А в январе дедушка слег в больницу с коронавирусом. За историей пенсионера следили местные журналисты, они и помогли пристроить Александра Крума после выписки в дом престарелых.

А в Перми и Челябинске в это время разгорались судебные баталии. Пермская краевая прокуратура, увидев в этой истории социальную составляющую и пожилой возраст гражданина, попыталась ему помочь и подала иск от имени прокурора, чтобы обжаловать постановление о выдворении Александра Крума и продлении срока обжалования этого постановления.

Но суд второй инстанции не увидел оснований для восстановления срока обжалования и подтвердил, что районный суд вынес решение по закону.

Тогда дочь дедушки Наталья Заколдяжная и юрист Ольга Кердель отправились искать правду в Седьмой кассационный суд в Челябинске. И весной этого года вышестоящая инстанция наконец-то отменила решение Свердловского районного суда Перми о депортации Александра Крума из России.

- Я как об этом узнала, меня затрясло от радости, - радовалась Наталья. - Большое спасибо и низкий поклон всем, кто помогал нам этого добиться! «Комсомолке», всем остальным журналистам и прокурору Пермского края, который большую роль в этом деле сыграл.

Сам Александр Крум, узнав, что его вынужденное одиночество и разлука с любимыми скоро закончатся, поначалу поверить в свое счастье не мог.

- Вы не поверите, как я рад! - ответил Александр Иванович, когда мы позвонили ему с поздравлениями. - Спасибо вам огромное, всем-всем, кто мне помогал! Я уже не чаял, что смогу своих родных увидеть: все-таки возраст, да и ноги болят. Еще я мечтаю получить российское гражданство - все-таки я родился в России, еще до того, как моих родителей, этнических немцев, в начале войны в Казахстан депортировали.

Полгода на возвращение в Россию

Но долгожданный путь пенсионера в Россию оказался очень длинным.

- Сначала мы ждали вступления решения суда в силу, потом, чтобы пересечь границу, Александру необходимо было иметь на руках документ с синей печатью, - объясняет юрист. - Я каждую неделю звонила в суд и спрашивала, отправили ли они письмо по казахстанскому адресу, но мне отвечали что «пока нет, занимаемся», потом «судья в отпуск ушла»… А когда почтовое отправление наконец-то ушло в Казахстан, оно добиралось до адресата целых полтора месяца! Я следила за письмом по интернету, и когда видела, что нет движения, искала телефоны почты, звонила и объясняла всю историю: «В письме - очень важное решение суда, мы все ждем, когда оно дойдет до дедушки…»

- Да, есть такое письмо, - проникались почтовые работники. - После праздников оно поступит в распределительный центр, оттуда - адресату.

- Я наконец-то получил его! - позвонил в июне своей дочери Александр Крум.

И женщина поехала в Казахстан за отцом.

- Поехала с мужем на машине, но из-за коронавирусных ограничений на границе ее пропустили, а мужа - развернули: у него родственников там нет, потому и нечего ему там делать, - объясняет Ольга Кердель. - Наталье пришлось вернуться. Второй раз их тоже развернули, на этот раз на таможне в Троицке. И лишь в третью поездку Наталья собралась, когда договорилась со знакомыми с той стороны границы, что они встретят ее в Казахстане, довезут до дома престарелых, а потом заберут отца и довезут до российской границы.

И буквально на днях счастливый дедушка оказался в России.

- Но не успел Александр приехать в Россию, как уже рвется в Пермь к своей любимой подруге! - улыбается Ольга. - Наталья сердится, она только начала оформлять документы, чтобы поменять гражданство, а это долгий и трудоемкий процесс. А отец - ноги болят, ходить не может, но ему - ни жить, ни быть - надо нестись к обожаемой Оленьке. Хоть семеро его держите!

Ждет ли своего возлюбленного пермячка?

- Мне очень неприятно, что наша история на два государства прогремела, я ничего не скажу вам, буду разговаривать только с Александром, - только и ответила на наш звонок Ольга.

Но «Комсомолка» очень надеется, что разлученные Александр и Ольга не держат на нас зла, и что отчасти благодаря вмешательству журналистов в эту историю их долгожданная и поначалу малореальная встреча обязательно скоро состоится.

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