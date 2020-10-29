«Мечтаю напоследок увидеть свою милую пермячку». Жителя Казахстана, высланного в войну из Поволжья, второй раз разлучили с возлюбленной

Александр хранит фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»).

Мы уже писали об истории двух влюбленных. Им обоим недавно исполнилось 80 лет.

После войны Ольга Ивановна жила с родителями в знойном Казахстане. И туда же выслали из Поволжья семью Александра Крума. Мальчик бросил школу и работал пастухом, чтобы как-то выжить. Однажды корова отбилась от стада и забежала во двор дома, где жила Ольга. Так они и познакомились. Три года они ходили друг к другу за пять километров, гуляли, мечтали о том, что будут делать, когда вырастут.

А потом Олиному папе предложили место овощевода в другом месте, и Ольгу увезли от Саши. И они расстались – на 50 лет.

У них были семьи, они овдовели.

В свое время муж увез Ольгу в Пермь, к родителям. А Саша обзавелся семейством в казахском селе.

Влюбленные встретились вновь четыре года назад. Ольга поехала в Казахстан к брату и решила проведать свою первую любовь.

- Я же тебя всю жизнь люблю и вспоминаю, - признался ей поседевший Саша.

Сначала пробовали жить у него. А потом Ольга в Пермь Сашу пригласила.

- Я живу одна, дети разъехались, поэтому была очень рада видеть рядом с собой дорого человека, - рассказывает сейчас Ольга Ивановна. – Он там совсем один, дети тоже разлетелись кто куда. Живет он в избушке, протопить которую нужно два ведра угля в печку засыпать. Вечером в доме от топки жар неимоверный, а под утро – холод лютый. Воду носить надо, мышей полно. Жить у него было тяжело, и я стала звать его к себе, хотя бы на зиму.

И Саша стал ездить к Ольге в Пермь. Один раз приехал, другой. А на третий вышла такая история.

«Сказали, чтобы 5 лет тут не появлялся»

- Ольга меня уговорила прописаться у нее, нам предложили сходить сначала в миграционную службу, - рассказывает Александр. - А там выяснилось, что я что-то там просрочил. Помню, брали у меня отпечатки пальцев, как у преступника. И сказали, чтобы я в течение 5 лет тут больше не появлялся. А мне вот в марте исполнилось 80 лет.

Получается, выдворяют из России его уже второй раз.

- Вообще-то я родился в Поволжье, но успел пожить там только 9 месяцев, - рассказывает Александр. - В 1941 году, когда началась война, нас, поволжских немцев, стали переселять. Так я грудничком вместе с родителями оказался в Казахстане. Детство было нелегким. Отца забрали в трудовую армию, мать, как она говорила, ишачила, где придется. Я ей сызмальства помогал. В школе удалось закончить только два класса, хорошо хоть читать, писать да считать научился. Когда подрос, меня взяли в колхоз, доверили пасти скот, и жить нам стало полегче.

А потом молодой пастух встретил свою любовь.

- Мы с Олей три года дружили, гуляли, держась за руки, мечтали, как будем жить вместе, но жизнь нас разбросала.

«Раньше деньги на поездку копил, теперь на телефонные звонки»

Живется Александру, действительно, нелегко.

- Я 44 года отдал животноводству, - вспоминает он. - А потом у нас стало все разваливаться. Село Большевик переименовали в Большое. А какое оно большое? Люди уезжают один за другим, дома пустеют. Сейчас в нашей деревне землю никто не пашет – говорят, солярку не на что купить.

Сам Александр живет в стареньком саманном доме.

- Сейчас вот начались дожди, и камышовые крыша и стены протекают, - вздыхает он. – Сегодня с утра два ведра воды уже вынес. А начнутся настоящие холода, придется круглые сутки печурку топить, чтобы не околеть.

Родных у него здесь не осталось. Старшие сын и дочь в свое время подались искать счастья на историческую родину – в Германию. Давно он их не видел.

- Сын тяжело болеет сейчас, дочь в Германии на работу до сих пор устроиться не может, - рассказывает пенсионер. – До недавнего времени меня младшая дочка навещала, они с мужем в России живут, в 100 километрах от нас, в селе Октябрьское Челябинской области. Но сейчас на границе правила ужесточились, и зятя на машине почему-то перестали на пограничном пункте пускать, мол, нет у него тут кровных родственников. А пешком к нам и не дойдешь – зимой снегу по пояс, летом грязи по колено.

Пенсии в 70 тысяч теньге Александру даже на еду толком не хватает.

- Добредешь до магазинчика, а там булка хлебы по 60 теньге, пакет молока так и вовсе 4 тысячи, - делится он. – А угля сколько на печку надо, не напасешься! И все равно я стараюсь экономить, ем в основном то, что удается на огородике вырастить. Раньше деньги на поездку к Ольге копил. Сейчас вот на телефонные звонки откладываю. Я каждый день о ней думаю. А иной раз не удержусь – звоню ей, Оленьке, моей милой пермячке. Мне бы хоть разок ее еще увидеть!

«Неужели мы больше не увидимся?»

Чтобы не было никаких проблем с законом, Ольга, действительно, решила временно прописать у себя возлюбленного. Приехал он в последний раз в декабре, встречали Новый вместе с ним и Ольгиной дочерью, которая в гости нагрянула. После длинных каникул пошли прописываться.

- Он отметку просрочил, сначала заплатите штраф и сходите в миграционную службу, - предложили им коммунальщики.

- Мы в банке заплатили 3 тысячи, пришли в отделении УФМС, там нас попросили посидеть на лавочке, - вспоминает Ольга. – А потом вышли двое в бронежилетах и с автоматами, схватили Сашу, посадили в машину. Его депортировали за то, что не отметился в течение первого месяца пребывания в нашей стране. А затем в суде ему запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.

- Оля, как я теперь без тебя буду? – звонит теперь пенсионер своей возлюбленной.

- Проживу ли я еще пять лет? – плачет Ольга. – Мы ведь не со зла закон нарушили. И теперь разлучены, может быть, навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нас разлучили навсегда». 50 лет влюбленные хранили свои чувства, но из-за досадной ошибки будут доживать остаток жизни в разных государствах

Пермячка рассказала грустную историю своей первой любви (подробнее…)