«Нас разлучили навсегда». 50 лет влюбленные хранили свои чувства, но из-за досадной ошибки будут доживать остаток жизни в разных государствах

Александр оставил себе на память фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета "Костанайские новости").

- Не знаю, увидимся ли мы с Сашей в этой жизни или уже нет, - говорит 79-летняя пермячка Ольга Клепова. – Нам обоим уже под 80, а въезд в Россию ему запретили на пять лет.

Не виделись 50 лет

Саша – это первая любовь пожилой пермячки. Познакомились они после войны в знойном Казахстане.

- Впервые я увидела Сашку, когда он работал пастухом и не уследил за своим быком, который забрался к нам в огород и истоптал половину грядок, - грустно улыбается Ольга. – Отец разозлился и запер быка в сарай. Потом не отдавал его, пока Сашка бригадира не привел.

- Увольнять таких беспечных работников надо, - возмущался хозяин.

Но вскоре между проштрафившимся пастухом и молодой девушкой вспыхнули отношения.

- Мы жили в разных поселках: я в Запасном, он – в Антоновке, расстояние между нами было километров пять, - рассказывает Ольга. – У нас клуб закрылся, а в Антоновке работал. Вот мы с подругой и решили пойти туда на танцы.

Танцевали под свет керосиновой лампы, а когда совсем стемнело, подруги пошли домой. Их решили проводить два друга, один из которых – пастух Саша Крум. Ольга и Александр разговорились, появилась симпатия. Парень и девушка начали встречаться.

- А тут моему отцу предложили должность овощевода в совхозе и нам пришлось переехать километров за 100 от Антоновки. Саша сказал мне: «Жди, я обязательно приеду за тобой!». Я и ждала. Он приезжал три раза, но до свадьбы дела как-то не дошло.

А через год Ольга узнала, что ее Сашка нашел в своем поселке невесту Галю и женился на ней. Рыдала, конечно, в подушку, но, когда пошла учиться в училище на механизатора, тоже встретила там хорошего парня Николая.

На 50 лет жизненные орбиты бывших влюбленных разошлись. Муж увез Ольгу в Пермь, к родителям. Здесь у них родилось двое детей. А у Саши с Галей в Казахстане появилось аж пятеро наследников! Но несколько лет назад и Александр, и Ольга овдовели.

Впервые влюбленные вновь встретились в 2016 году. Ольга поехала в Казахстан к брату и решила проповедовать свою первую любовь.

- Я же тебя всю жизнь люблю и вспоминаю, - признавался ей поседевший Сашка.

- Ты же женатый, чего это у тебя любовь-то воспылала? - спрашивала Ольга.

- Жена уже умерла у меня.

- Что ж ты не приехал ко мне тогда, я ведь ждала тебя?

- Так получилось, прости, - смахивая слезу, извинялся пожилой возлюбленный.

Судьба дает второй шанс

Александр и Ольга решили, что спустя много лет судьба дает им второй шанс. Не смотря на почтенный возраст и непростой жизненный багаж, они возобновили отношения и стали приезжать друг к другу в гости.

- Я живу одна, дети разъехались, поэтому была очень рада видеть рядом с собой дорого человека, - говорит Ольга. – Конечно, здесь были не только чувства, но и жалось: он там совсем один, дети тоже разъехались. Когда Саша работал на ферме, под трактор попал, стал инвалидом, теперь с палочкой ходит. Живет он в частном доме, протопить который нужно два ведра угля истратить. И вечером в доме жара неимоверная, а под утро – холод лютый. Плюс воду носить надо и мышей полно... Жить у него мне было тяжело, поэтому я стала приглашать его к себе, в Пермь.

Кстати, до возобновления отношений со своей первой любовью, Александр тоже часто ездил в Россию. Здесь в одной из деревень Челябинской области живет одна из его дочерей. Пенсионер, чтобы не замерзнуть зимой в своем домишке, оставался у дочки на зиму, а весной уезжал к себе, в Казахстан. Никогда нигде не отмечался, но никаких проблем с миграционной службой у него за все эти годы не было.

А в 2019-м на зимовку его пригласила к себе Ольга.

- Саша приехал в декабре, я встречала его на вокзале, - вспоминает пенсионерка. – Сначала даже не узнала и он ушел в противоположную сторону. Потом нашлись, приехали домой.

- Я так благодарен Богу, что он свел меня с тобой, - держал руки Ольги в своих руках Александр.

Мы же не со зла закон нарушили

Чтобы не было никаких проблем с законом, Ольга решила временно прописать у себя возлюбленного. Приехал он в декабре, потом встречали Новый год, затем были длинные каникулы, Ольгина дочь в гости приезжала…

В итоге в домоуправление пришли в начале февраля.

- Прописать не можем, он отметку просрочил, платите штраф и идите в миграционную службу, - ответили коммунальщики.

- Мы побежали в банк и заплатили три тысячи штрафа, - рассказывает Ольга. – А в отделении УФМС, когда мы объяснили свою ситуацию, нас попросили посидеть на лавочке. Потом к нам подошли двое в бронежилетах и с автоматами, схватили Сашу, посадили в машину и увезли. Потом депортировали его обратно на Родину за то, что не отметился в течение первого месяца пребывания в нашей стране. А затем суд, рассматривая это дело, запретил ему въезд на территорию России в течение пяти лет.

- Ой, Оля, как я теперь без тебя буду? – каждый день звонит пенсионер своей возлюбленной.

- Да и я разве проживу еще пять лет? – плачет сама Ольга. – Я очень переживаю, что так получилось, но ведь мы не со зла закон нарушили. И теперь мы оказались разлучены, похоже, навсегда.