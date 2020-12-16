«Зимует в доме из камышей и пьет талую воду». 80-летний пенсионер, которого суд разлучил с возлюбленной из Перми, замерзает в Казахстане

Пока суд будет решать судьбу пенсионера, дочь Наталья все же хочет добраться до отца, привезти ему лекарства, продукты и просто побыть рядом. Фото: Константин Вишниченко, газета «Костанайские новости».

- Дважды мы с мужем пытались прорваться в Казахстан, но нас разворачивают на таможне из-за коронавирусных ограничений, - говорит Наталья Заколодяжная, дочь пенсионера Александра Крума из Казахстана. – Меня, как дочь, пропускают через границу, а мужа моего – нет. Говорят, что он моему отцу - никто. А после пограничного поста - голое поле и на десятки километров никого. Куда я одна пойду пешком?

Остался совсем один

Эта печальная история начиналась очень романтично. Несколько лет назад, похоронив жену, пенсионер из Казахстана встретил свою первую любовь - пермячку Ольгу Клепову, она тоже уже была вдовой. Влюбленные стали приезжать друг к другу в гости.

В последний раз Александр гостил в Перми зимой прошлого года. И пропустил срок обязательной отметки в паспорте. Когда Ольга предложила сделать временную прописку, коммунальщики отправили их в миграционную службу. Полицейские увезли мужчину в суд, там его признали виновным в нарушении режима пребывания в России, назначили штраф, выдворение и запрет на въезд в нашу страну в течение пяти лет.

После этой истории Александр Крум не может попасть даже к дочери Наталье, которая живет в Челябинской области. Последние несколько лет до встречи с возлюбленной Александр проводил у нее холодные зимы, а весной возвращался к себе, в казахское село Большое. Никаких вопросов у миграционной службы к пенсионеру не было.

Сейчас на зиму дед остался в Казахстане совсем один. После истории с выдворением дочь Наталья дважды пыталась сама прорваться к отцу, но из-за усиленного карантина коронавиурсу ее через границу пропускают, а ее мужа - нет. А разве пойдешь пешком 100 километров?

Топит снег и пьет воду

- Сейчас отец фактически брошен на произвол судьбы, - плачет дочь Крума Наталья. – В Казахстан пришли морозы, а он живет в глухом ауле в холодном доме из камыша. Ни воды, ни отопления, ни канализации. Вместо воды использует талый снег. Топит его на своей печурке и пьет. Из-за инвалидности и больной ноги до магазина дойти не может. За ним одна семья из села присматривает, с которой я постоянно созваниваюсь, но они нередко в запой уходят и отца не навещают. Я просто не знаю, что мне делать, хоть езжай туда и кради его! Хотя на чем ехать, если машину, за рулем которой находится муж, не пропускают в Казахстан? А мне так хотелось, чтобы все время, которое папе отмеряно судьбой, он провел с нами.

Историей попавшего в тяжелое положение дедушки сейчас занимается не только «Комсомолка», но и казахстанские журналисты.

- Мы пыталась добиться, чтобы ему дали соцработника, но, к сожалению, село очень маленькое, и там просто нет штатной единицы, - объясняют журналисты. – Пытались уговорить Александра переехать в дом престарелых, но он плачет и не хочет туда ехать.

О ситуации, в которой оказался беспомощный мужчина, дочь Наталья написала везде, куда только можно: в полицию, прокуратуру, пограничное управление, даже в администрацию Президента. Ответы приходят ожидаемые: «Тема относится к юрисдикции МВД, ваше обращение мы отправили на рассмотрение в правоохранительные органы».

Еще два-три месяца должен выживать

Единственный вариант, который остался у женщины, чтобы перевезти отца к себе - обжаловать постановление пермского краевого суда в кассационной инстанции о выдворении Александра Крума и продлении срока обжалования этого постановления.

- Мы все же попытаемся пробить стену! - говорит юрист Ольга, которая помогает Наталье. – Каждый день проверяем сайт Седьмого кассационного суда, чтобы узнать, на какой день назначено рассмотрение, ведь счет у нас идет не на недели - на дни! Сегодня дозвонилась в суд, оказывается, прошение прокурора до них еще не дошло. Потом судья два месяца изучает материалы и месяц принимает решение. Получается, еще два-три месяца наш дедушка будет выживать.

Пока суд будет решать судьбу пенсионера, дочь Наталья все же хочет добраться до отца, привезти ему лекарства, продукты и просто побыть рядом. Чтобы сделать это, ей нужно перейти границу пешком, найти и оплатить машину на территории Казахстана, водитель которой отвезет ее к селу Большое. А это 80 километров по трассе и около 20 - по бездорожью.

- Мне очень неудобно просить помощи у людей, но другого пути увидеть отца, у меня нет, - говорит женщина, она работает в бюджетной сфере и получает очень скромную зарплату. – Денег, чтобы оплатить эту поездку, у нашей семьи не хватит, а сумма, похоже, получится немалая.

Тех, кого тронула эта история, может отправить посильную сумму на карту, привязанную к номеру телефона 89514640147 Наталья Александровна З.

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