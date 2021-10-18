Директор школы об устроившем стрельбу шестикласснике: «Он никогда не вызывал у нас сомнений»

Галина Ивановна нашла правильные слова, чтобы остановить подростка с оружием. Фото: скрин с видео, опубликованного Министерством территориальной безопасности.

Директор школы в поселке Сарс прокомментировала ЧП, случившееся утром 18 октября. Именно она, директор Галина Ивановна Зайцева, оказалась рядом с 12-летним подростком, который пришел в школу с охотничьим ружьем отца и начал стрелять.

Галина Ивановна 13 лет работает в школе в качестве директора, до этого преподавала здесь же математику. Школа для нее – второй дом.

- Это ее жизнь, призвание и радость. Она всегда делится своими педагогическими задумками, помогает учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и терпеливыми, - говорят коллеги.

И именно терпение и мудрость помогли Галине Ивановне найти правильные слова, чтобы остановить подростка и не допустить более страшной трагедии.

- Сегодня в нашей школе уроки отменены, но к счастью, все обошлось, - рассказала директор школы в поселке Сарс Галина Ивановна Зайцева. - Школа у нас, как и поселок, небольшая, поэтому всех детей учительский коллектив знает. И благодаря этому удалось найти подход к ребенку и договориться о том, чтобы он отдал оружие. Этот ребенок никогда не вызывал у нас каких-либо сомнений, ребенок спокойный, хорошо учится. С ним сейчас работают службы, ведут расследование и выяснят, в чем была причина.

Напомним, по факту стрельбы в школе возбуждено два уголовных дела по статье «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, по факту противоправных действий подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Школьнику придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Подросток учится в шестом кадетском классе. Фото предоставлено жителями поселка.

Будут разбираться и с его отцом, который оставил огнестрельное оружие в пределах досягаемости несовершеннолетнего ребенка.

- За нарушение условий хранения владелец будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и лишен разрешения на хранение и ношение оружия, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Более подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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