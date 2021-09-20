В Пермском крае отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в ПГНИУ

Школьников отправили домой после трагедии в пермском университете. Фото: архив "КП"

В Перми отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в ПГНИУ. Школьников отправляют домой после стрельбы университете. Педагоги сообщают, что такое решение принял оперативный штаб. Детей передают только в руки взрослых. О том, будут ли завтра продолжены занятия, не сообщается.

В самом вузе, где произошла трагедия, с завтрашнего дня объявлен дистант.

В Министерстве образования и науки Прикамья, сообщили, что за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, более 20 ранены.

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