В Пермском крае отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в ПГНИУ

Школьников отправили домой после трагедии в пермском университете.
Фото: архив "КП"
В Перми отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в ПГНИУ. Школьников отправляют домой после стрельбы университете. Педагоги сообщают, что такое решение принял оперативный штаб. Детей передают только в руки взрослых. О том, будут ли завтра продолжены занятия, не сообщается.
В самом вузе, где произошла трагедия, с завтрашнего дня объявлен дистант.
В Министерстве образования и науки Прикамья, сообщили, что за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.
В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.
Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, более 20 ранены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Произошедшее не является терактом»: напавший на университет в Перми оставил записку
Во время нападения некоторые студенты выпрыгивали из окон (Подробнее...)
«Хочу оставить в этом мире как можно больше боли»: что известно о Тимуре Бекмансурове, устроившем стрельбу в Пермском государственном университете
Во время нападения студенты выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях (Подробнее...)