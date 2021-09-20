Нападавший на пермский университет задержан

В Перми задержали нападавшего на пермский университет утром 20 сентября, об этом сообщает источник "КП".

Молодой человек пришел на территорию с оружием и открыл стрельбу по студентам. По предварительной информации, есть пострадавшие. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивают из окон.

На месте ЧП приехали несколько "скорых", медики эвакуируют пострадавших. Администрация вуза распространила в социальных сетях сообщение: "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет - разворачивайтесь!"