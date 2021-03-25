Прошедшая зима далась одинокому пенсионеру нелегко. Он замерзал и слег в больницу с коронавирусом.

- Когда мы с папой созванивались, он постоянно спрашивал, мол, когда суд? Или отказали бы уже или разрешили бы нам скорей с тобой увидеться, - рассказала «Комсомолке» Наталья Заколдяжная, дочь 80-летнего пенсионера из Казахстана, который гостил в Перми и пропустил срок отметки в УФМС.

Похоронил жену и встретил первую любовь

Эта трогательная история первой любви двух пожилых возлюбленных из Казахстана и Перми случилась два года назад. 80-летний Александр Крум из небольшого села в соседнем государстве похоронил супругу и встретил свою первую любовь, Ольгу Клепову. Женщина живет в Перми.

- Я тебя всю жизнь вспоминал и любил, - признался Александр Ольге, которая тоже не так давно похоронила своего супруга.

Вспыхнули чувства, начались отношения. То Ольга в Казахстан приедет, то Александр – погостить в Пермь. Бытовые условия у пенсионера были тяжелые: дом из камышей, воды нет, нужно было носить, плюс печку суровыми казахстанскими зимами необходимо было несколько раз в день протапливать. А у пенсионера ноги больные.

И зиму 2019 года возлюбленные решили провести в Перми. Александр приехал в начале зимы, потом были Новый год, каникулы… Чтобы не было вопросов, Ольга решила временно прописать у себя Александра. Из домоуправления их отправили в УФМС – поставить отметку в паспорте. Там выяснилось, что дедушка просрочил дату, а это - нарушение режима пребывания в России. Тут же суд назначил ему штраф и выдворение из страны сроком на пять лет.

И Александр Крум не мог не только в Пермь, к Ольге, но и Челябинскую область к дочери приехать, чтобы перезимовать в тепле. К слову сказать, Ольга, после того как поднялась вся эта шумиха в СМИ двух государств, сказала, что больше не хочет видеть свою первую любовь.

Замерзал и пил талую воду

Прошедшая зима далась одинокому пенсионеру нелегко. Он замерзал в своем холодном домишке и пил талую воду. Благо, чем могли - помогали соседи. А в январе дед подхватил коронавирус и слег в больницу. Эта ситуация отчасти и оказалась его спасением. Из промерзшего дома он попал в тепло, где худо-бедно, но кормили.

Историей этой, как только все произошло, занимались журналисты «Комсомольской правды» и «Костанайских новостей». И не только писали, а договаривались, чтобы дедушку после госпитализации поместили в дом престарелых. Там Александр Крум и провел три последних месяца в ожидании решения Седьмого кассационного суда, который мог отменить решение суда о депортации из России Александра Крума.

И 18 марта это решение наконец-то состоялось.

- Дедушке отменили депортацию! – сообщила в редакцию «Комсомольской правды» в Перми» юрист Ольга Сергеевна, которая помогала этой семье. - Спасибо вам за содействие! Огромное! Пусть Бог хранит Вас и Ваших близких!

- Я как об этом решении суда узнала, меня затрясло всю, - рассказала «КП» дочь Александра Крума Наталья. – Большое спасибо и низкий поклон всем, кто нам помогал этого добиться! «Комсомолке», всем остальным журналистам и вашему прокурору Пермского края, который большую роль в этом деле сыграл.

Сейчас Наталья написала заявление, чтобы папа мог получить постановление суда.

- Я уже позвонила ему, чтобы рассказать, что въезд в Россию ему разрешили, но папа поначалу даже не смог поверить в это, а потом, когда все-таки понял, его голос дрогнул… После того, как оформим все необходимые документы, я поеду и заберу его. Теперь уже насовсем. Мы комнату ему выделим, пропишем, наготовим всего, чего он любит, и мы наконец-то будем вместе!

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