«Увидеться смогут через пять лет». В Перми суд поставил точку в деле о разлученных влюбленных из разных государств

Александр до сих пор хранит фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»).

- По решению суда эти влюбленные смогут увидеться в России не ранее, чем через пять лет, а учитывая, что год с момента его выезда уже прошел, то уже через четыре, - объясняют служители Фемиды.

«Я тебя всю жизнь любил»

В Перми суд поставил печальную точку в трогательной истории двух влюбленных, хранивших свои чувства на протяжении 50 лет.

Речь идет о 79-летней пермячке Ольге Клеповой, которая после войны жила в Казахстане и познакомилась с молодым пастухом Александром Крумом. Вспыхнули чувства, молодые люди планировали пожениться, но из-за переезда потеряли друг друга на долгие годы. Потом и Александр женился, и Ольга вышла замуж.

А на закате жизни, вырастив детей и уже похоронив супругов, Александр и Ольга встретились вновь. Она съездила в Казахстан в гости к брату и встретила там свою первую любовь.

- Я же тебя всю жизнь люблю и вспоминаю, - признавался ей поседевший Сашка.

- Что ж ты не приехал ко мне тогда, я ведь ждала тебя?

- Так получилось, прости, - смахивая слезу, извинялся пожилой возлюбленный.

И чувства вспыхнули с новой силой. Пенсионеры начали приезжать друг к другу. Но жизнь в Казахстане для городской жительницы Ольги – не сахар, несмотря на то, что там прошла ее молодость.

– Живет Саша в частном доме, протопить который нужно два ведра угля истратить. И вечером в доме жара неимоверная, а под утро – холод лютый, - объяснила Ольга. - Плюс воду носить надо и мышей полно... К тому же Саша работал на ферме, под трактор попал, стал инвалидом, теперь с палочкой ходит. Жалко мне его очень, но жить у него мне тяжело, поэтому я стала приглашать его к себе, в Пермь.

Вместо прописки-депортация

Последняя поездка Александра к любимой обернулась его выдворением из России. Раньше на зиму он тоже приезжал в Россию. Зимовал у дочери в деревне в Челябинской области, а весной возвращался домой, в свое казахское село. Никаких вопросов у миграционной службы к нему не было.

Осенью 2019-го перезимовать холода его пригласила Ольга. Сначала они встретили Новый год в Перми, потом были длинные каникулы... В феврале женщина решила сделать возлюбленному временную прописку.

Но коммунальщики посмотрели документы и отправили их в миграционную службу. А там к деду подошли двое с автоматами и отвезли его в суд, который постановил: согласно ст. 18.8 КоАП дедушке, который должен был сделать отметку в течение первого месяца пребывания в России, но просрочил срок, запретить въезд на территорию государства на пять лет.

- Нас разлучили на всю оставшуюся жизнь, - чуть не плакали Александр и Ольга. – Нам обоим под 80, и не факт, что мы сможем прожить по пять лет и дождаться окончания этого срока.

Со всем согласился. И даже штраф оплатил

Но случилось так, что эта печальная история любви по разные стороны границы попала в СМИ. Сначала о ней написали журналисты в Казахстане, а потом в России.

Федеральная «Комсомолка» попыталась помочь, отправив запросы, чтобы выяснить, можно ли в этом случае что-то сделать.

- История действительно получилась громкая, и видя ее социальную составляющую, и пожилой возраст гражданина, мы попытались ему помочь, - пояснили в пермской краевой прокуратуре. – Подали иск от имени и.о прокурора, чтобы обжаловать постановление районного суда о выдворении Александра Крума и продлении срока обжалования этого постановления. Но суд второй инстанции подтвердил, что районный суд вынес решение по закону.

- После вынесения постановления прошло более 10 дней, обжаловано оно не было и вступило в законную силу, - пояснили в пресс-службе пермского краевого суда. – Рассматривая иск от прокуратуры краевой суд не увидел оснований для восстановления срока обжалования и отказал.

- Штраф Александр Крум оплатил, самостоятельно выдворился, и если на протяжении оставшихся четырех лет других нарушений за ним числиться не будет, то они со своей возлюбленной вновь смогут увидеться, - объяснили в Свердловском районном суде, который и вынес решение о депортации. - Дедушке изначально нужно было обжаловать постановление, ведь во время судебного заседания ему было разъяснено, что он не сможет заезжать на территорию России. И он со всем согласился и даже штраф заплатил.

Не к любимой, так хоть к дочери

И единственный вариант увидеть Ольгу, который у пенсионера остался сейчас, - это обжаловать постановление о выдворении из России в кассационном суде Челябинска. Учитывая, что сам Александр находится в Казахстане, сделать это он может через юриста, с которым заключит официальный договор. Если и там откажут, то последний вариант – Верховный суд.

Станет ли биться пожилой дедушка в судах за свою любовь и найдет ли на это деньги – вопрос открытый. И как удалось узнать «КП», после той шумихи, которая поднялась в средствах массовой информации двух государств, сама Ольга не то что ехать не хочет к Александру, но и даже слышать не хочет о продолжении отношений.

- Он опозорил меня на всю страну, и я больше знать ничего не хочу про это, - бросает трубку пермячка.

Но даже после разлуки с любимой, Александр Крум не оставляет мечты выбраться из своего холодного Казахстана. И пусть даже не в Пермь, к Ольге, так хоть к дочери в село Октябрьское в Челябинской области, оно находится у самой границы с Казахстаном.

- Мне очень плохо здесь одному! – чуть не плачет Александр Иванович. - Меня дочка к себе зовет, но из-за того, что произошло, я теперь и к ней попасть не могу.

- Я хотела бы, чтобы папа провел у меня то время, что ему осталось, - рассказала нам Наталья, дочь Александра Крума. - Он уже плохо ходит, в селе, где он живет, нет социальных работников. Мы списываемся в соцсетях с местными жителями. Те соглашаются помочь, кто продуктов принесет, кто печку затопить придет. Но это ведь не дело, я вся извелась. Он ведь не контрабандист какой-нибудь, он имеет статус репрессированного, его в младенческом возрасте вместе с родителями из Поволжья в Казахстан выселили. Потом он всю жизнь работал.

Сейчас Наталье - забрать отца из Казахстана - пробует помочь ее знакомая юрист Ольга.

- Мы куда только не писали, - говорит она. - Нам ответ из МИДа пришел, что пермский прокурор попытается обжаловать решение суда. Хоть ему это не удалось, будем пытаться пробивать стену. Но чтобы написать в тот же кассационный суд в Челябинске апелляцию, нужно оформить доверенность. Денег, чтобы ехать для этого в Казахстан, у его дочери Наташи нет, в социальной службе, где она работает, много она не зарабатывает.

Как ситуация будет разворачиваться дальше - пока неизвестно, и мы будем следить за этим. Но вот пока к какому грустному финалу подходит эта поначалу красивая история.

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