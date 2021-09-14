«Труп без одежды был закидан мхом и ветками». Что случилось с пропавшим бизнесменом, тело которого нашли в Пермском районе

Владимир К., найден погибшим в лесу под Пермью.

В Перми окончены поиски 32-летнего Владимира К., который пропал 12 июля. Информацию об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. Молодого мужчину нашли погибшим. На днях следователи задержали подозреваемого в убийстве пермяка.

О том, что Владимир пропал стало известно по ориентировкам волонтеров. К ним обратились родственники исчезнувшего мужчины. Подозрительно в этой истории было все с самого начала. Родные мужчины говорили, что он коммуникабельный человек, дома его ждали жена и дочка и ему не свойственно пропадать, тем более на такой длительный срок.

По одной из версий в день исчезновения Владимир уехал из дома в Кировском районе со своим бизнес-партнером в Пермский район.

По информации родственников Владимира К., там он должен был забрать крупную сумму денег. Его брат рассказывал «КП», что Владимир занимался продажей соков, однако, есть и другие данные источника «КП» о том, что мужчина занимался незаконным обналичиваем денег.

В тот вечер супруга так и не дождалась Владимира домой и обратилась в полицию с заявлением, а также к волонтерам, с просьбой помочь в поисках.

Искали каждую неделю

Поиски Владимира проходили в Пермском районе, недалеко от деревни Горшки. По словам брата пропавшего, именно там был зафиксирован последний сигнал его мобильного телефона. Но, спустя несколько дней мобильник Владимира нашли на улице в Индустриальном районе Перми, как он там оказался, выясняют следователи. Владимира продолжали искать в Пермском районе, но результатов не было.

Полицейские проверяли ближайшее окружение пропавшего, в том числе партнера, который последний видел Владимира, мужчина прошел полиграф, но следа, ведущему к пропавшему, так и не было.

В лесу нашли тело мужчины

По информации источника «КП», в августе в Пермском районе грибник обнаружил останки тела мужчины в лесу и вызвал полицейских. Было очевидно, что оно пролежало там несколько месяцев, к тому же найденный труп был без одежды, закидан мхом и ветками. Экспертам предстояло выяснить личность погибшего и обстоятельства его смерти. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый задержан

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, следователи задержали подозреваемого в убийстве Владимира К., сейчас он находится в СИЗО.

- Назначены все необходимые экспертизы, обстоятельства его смерти выясняются, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СКР по Пермскому краю.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми два бизнесмена уехали за город за деньгами, но вернулся только один

Подробности исчезновения 34-летнего Владимира Ковригина рассказал его брат (Подробнее...)

Экспертиза подтвердила, что пропавший в Перми Арсений Воронцов найден погибшим

Его искали всем городом (Подробнее...)

«В карманах были ключи и банковская карта». В Перми родственников Арсения Воронцова привели на опознание тела

Для определения личности погибшего будет проведена генетическая экспертиза (Подробнее...)