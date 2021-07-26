В Перми два бизнесмена уехали за город за деньгами, но вернулся только один

Владимир Ковригин пропал 12 июля, его поиски продолжаются.

Две не недели прошло с тех пор, как 34-летний Владимир Ковригин вышел из своей квартиры в Закамске и исчез. Родные мужчины говорят, что он коммуникабельный человек, дома его ждут жена и дочка, ему не свойственно пропадать, тем более на такой длительный срок. Вторую неделю его ищут родные, друзья, волонтеры, но пока безрезультатно. Родной брат Владимира Евгений рассказал некоторые подробности исчезновения.

Поехал с напарником за деньгами

Владимир работает предпринимателем - занимается продажей соков. 12 июля вместе со своим напарником он отправился за город за деньгами.

- Партнер говорит, что по возвращению в город, он высадил Володю у ТРК «Столица», - рассказывает Евгений. – С тех пор он его не видел. Когда мы обратились в полицию, правоохранители проследили их перемещение. Камера наблюдения зафиксировала, как в районе «Столицы» бизнес-партнеры едут вдвоем, а через нескорое время машина возвращается обратно, но уже без Владимира в салоне. Партнер Володи прошел полиграф, пока у полиции, видимо, к нему нет вопросов.

Телефон запилинговали в Пермском районе

Брат Евгения говорит, что Володя ни с кем ни конфликтовал, да и врагов у него нет.

- Последний раз сигнал телефона брата был зафиксирован в районе деревни Горшки в Пермском районе, - говорит Евгений. – Мы вместе с волонтерами вдем его поиски в этом районе. Версий, что могло произойти, пока нет, ищем и не теряем надежды. Еще нам сообщили, что накануне, когда Володя пропал, была гроза, и много камер по пути их следования не работали, не знаю, правда ли это.

Последний поиск Владимира в Пермском районе прошел в минувшую субботу, но он не дал результатов. Поиски мужчины продолжаются. Если у вас есть информация о его местонахождении, можно сообщить по телефонам: 102 или волонтерам 204-49-04.

Дату следующих поисков Владимира Ковригина мы сообщим дополнительно.

Приметы Владимира: рост 185 см, крепкого телосложения волосы черные кудрявые, короткие, глаза серые. Был одет в белую футболку с пальмой на груди, возможно, на нем были джинсовые шорты.

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