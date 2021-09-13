В Перми нашли мертвым молодого бизнесмена, который пропал, уехав с напарником за деньгами

Погибший Владимир. Фото из соцсетей

- Найден, погиб, приносим соболезнования родным и близким, - написали волонетры поискового отряда "Регион 59" в посте о розыске пропавшего 32-летнего Владимира К.

Напомним, 12 июля 32-летний бизнесмен Владимир вместе со своим напарником отправились за город за деньгами. После этого мужчину никто не видел. Партнер по бизнесу рассказывал, что по возвращению в город высадил Владимира у ТРК «Столица» и после не видел.

Два месяца мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские, но, к сожалению, чуда не произошло. По одной из версий, молодого бизнесмена могли убить. Его тело нашли в ужасном состоянии. В скором времени "КП" опубликует статью с версиями, что могло произойти с Владимиром.