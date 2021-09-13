Экспертиза подтвердила, что пропавший в Перми Арсений Воронцов найден погибшим

Арсений Воронцов. Фото с личной страницы молодого человека ВКонтакте.

- Воронцов Арсений Валерьевич, 29 лет, найден, погиб, соболезнования родным и близким, - написали на своей странице в соцсетях волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Экспертиза поставила точку в исчезновении 29-летнего пермяка Арсения Воронцова. Тело, найденное в июле этого года, принадлежит именно этому мужчине. Арсений пропал, напомним, 23 февраля 2021 года. В этот день он отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. Ребята общались, выпивали, ходили в баню, а потом молодой мужчина бесследно исчез.

Искали его всем городом, на его поиски не раз выходили волонтеры, но безрезультатно. Летом обнаружили тело. Родственники опознали одежду, ключи и банковскую карту. Сейчас этот факт подтвердила экспертиза.