По совету журналистов «КП» Ростислав начал осваивать сайты знакомств, но в первое время относился к ним с недоверием Фото: архив "КП"

Два года назад историю пермяка Ростислава Русинова обсуждала вся страна. Чиновник из Перми много лет прожил в счастливом (как ему казалось) браке с женой, младше его на 18 лет. Вместе они воспитывали пятерых детей, когда мужчина узнал, что супруга ему неверна.

«Ваша жена спит с моим мужем»

- Еще до рождения самого младшего ребенка мне как-то позвонили с незнакомого номера: «Ваша жена спит с моим мужем», - вспоминает Ростислав. – Лида все отрицала, и я постарался выбросить эту историю из головы. Но все чаще стал приглядываться к детям. Что за черт, почему они совсем на меня не похожи?

Нелепый драматический финал развернулся, когда Лида вернулась из роддома с пятым ребенком.

- Я смотрел на сына и понимал: и этот совсем на меня не похож, - продолжает многодетный отец. – Жена опять твердила, что все дети мои, и мое терпение лопнуло. Я собрал весь свой батальон и поехал делать анализ ДНК. Потратил на обследование почти две зарплаты, а когда пришли результаты, мой мир рухнул.

Правда оказалась жестокой. Родным Ростиславу оказался лишь двухлетний Ростик, сейчас парню уже пять лет.

– Выяснилось, что еще до нашей встречи Лида познакомилась с другим парнем, влюбилась в него, но он был женат, - рассказывает обманутый пермяк. - И она вышла за меня, не прекратив с ним отношений! Рожала от него детей, а мне говорила, что это мои дети.

Ростислав подал на развод, отправил жену к отцу ее троих детей, а сам остался в опустевшем доме вдвоем с Ростиком.

«Не мое это пальто»

Удивительно, но после этой истории, Ростислав не замкнулся в себе и на всех женщин мира не обозлился. Наоборот – не унывал и очень активно устраивал свою личную жизнь.

Трижды (!) побывал на ток-шоу Первого канала и даже познакомился там с симпатичной девушкой, но лав стори не случилось.

- Она - замечательная девушка, но как-то не задалось у нас, понимаете, не щелкнуло, не мое это пальто, - заявил в разговоре с «КП» пермяк, а позже выставил в соцсетях пост, где подробно описал девушку своей мечты.

Требования следующие:

«Хотел бы познакомиться с девушкой, худой или очень худой, от 18 до 35 лет. Жильем и материально обеспечен. Если вы не имели еще сексуального опыта, то это только приветствуется!»

«Мужик, у тебя пенсия скоро, на кой тебе девственница?» - изумлялся народ в комментариях.

- Я ничего не имел в виду непристойного. Папиком быть не собираюсь. Без сексуального опыта - это значит, что без богатого сексуального опыта. Да, мне уже за 50, но жить бобылем я не хочу. Мне нужна жена, а моему сыну - заботливая женщина, которая сможет заменить маму.

«Кто умеет ждать – получает все»

По совету журналистов «КП» Ростислав начал осваивать сайты знакомств, но в первое время относился к ним с недоверием:

- Я вообще считаю, что настойчиво искать свою любовь - не самый верный метод, - говорил он еще два года назад. - Какой смысл бегать за тем, что пока к тебе не идет. Социальные сети и сайты знакомств - это, на мой взгляд, как-то не серьезно, но я, конечно, могу ошибаться. Открываю приложение: нравится - вправо, не нравится - влево. Дальше - лайки, подмигивания, сердечки - а что за всем этим? Как вообще по фото можно понять, симпатичен тебе человек или нет.

Оказывается, еще как можно!

- В итоге я приспособился к Тиндеру и периодически просматривал странички разных девушек, - рассказывает он. – Очень быстро понял, что люди здесь «живут» годами. Переписываются, но лично так и встречаются. Люди, берегите свое время! Какой смысл переписываться с человеком, если это «не ваше пальто». Даже если встречаются – только для секса, но на одном сексе отношений не построишь. Должны быть общие интересы, симпатии к чему-то, должны совпадать взгляды на жизнь. Как правило, у меня до второго свидания дела не доходило…

- И все же, кто умеет ждать…

- Получает все!

«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться»

- Я первым увидел Олю, и она мне очень понравилась: стройная, смуглая, с темными волосами и волшебным взглядом, - вспоминает Ростислав. – Это был как раз праздник – День семьи, любви и верности. Написал ей: «Здравия желаю!» Пришел ответ: «Вы военный?» «Нет, госслужащий», - ответил я. Через три дня общения мы перешли в формат телефонных звонков, а потом я пригласил ее в ресторан. Ольга показалась мне очень строгой, я даже шутить боялся, но после ужина мы пошли прогуляться и я взял ее за руку.

Отношения развивались стремительно.

- Когда Оля пригласила меня в свой дом, я очень волновался и даже стеснялся, - продолжает пермяк. – Приехал с арбузом, там были другие гости. Когда все засобирались домой, я тоже засобирался. Но тут Оля твердо сказала: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» С тех пор мы не расстаемся.

- Вы с Ростиком переехали к ней?

- Нет, мы живем в моем доме. Оля очень много работает, но успевает кормить нас вкусными ужинами. Все мои дети ее очень полюбили.

- Дети? У вас же только Ростик?

- Со мной теперь и старшие два сына. Так получилось, забрал их пока к себе. Парни же, мужская рука нужна. Занимаемся рукопашным боем, боксом, ходим в походы. Одним словом, живем активной жизнью.

Ростислав Русинов Фото: архив "КП"

Отношениям нужен испытательный срок

- А Оля? Точно, как вы говорите, «ваше пальто»?

- Я встретил настоящую принцессу на белом Мерседесе, - смеется пермяк. – Она моя по всем параметрам.

- И даже по весу? У вас на этот счет был особый пунктик…

- Точь в точь 50 кг! Но самое главное – у нас обоих нет двойного дна. Она в разводе, ребенок уже вырос. Я тоже свободен и с открытым сердцем.

- Когда же свадьба, Ростислав?

- Пока мы живем и балдеем. Учитывая опыт прошлого, отношениям нужен испытательный срок. Только опыт покажет, пора жениться или не пора.

1000 дней одиночества

- Ольга знает вашу историю?

- Знает, прочитала в интернете статьи в «Комсомолке». Но ее это не оттолкнуло.

- Вы довольно долго искали свое счастье…

- Да, тысяча дней одиночества…

- Какой совет дадите людям, которые еще в поисках своей половинки?

- Будьте критичны к себе, будьте настоящим, искренним, без обмана. И умейте слушать, о чем вам говорит человек, о чем он мечтает, чего хочет добиться. Никакая золотая клетка не удержит человека, если вы будете его ограничивать. Поддержка, забота, внимание и общие цели – вот, на чем строятся гармоничные отношения.

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