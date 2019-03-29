"Жена сделала из меня оленя". Обманутый многодетный отец из Перми через суд оспаривает свое отцовство

- Оспаривание отцовства - не самая распространенная категория дел в суда, но когда отцовство оспаривается сразу в отношении четверых детей - такое на моей памяти впервые, - говорит Владимир Куранов, он представляет интересы обманутого пермяка в суде.

Об этой истории "Комсомолка" писала уже не раз. 49-летний Ростислав Русинов много лет был в браке с женой, младше его на 18 лет. Ростислав и Лидия воспитывали пятерых детей, когда мужчина узнал, что жена ему изменяет.

Сделал тест ДНК и выяснил, что из пяти детей родной ему - только один. Ростислав развелся с женой и отправил ее с неродными ему детьми к их настоящему отцу - любовнику Лиды. После чего обратился в суд - он хочет оспорить свое отцовство.

- Дети должны жить и воспитываться настоящим отцом, я не хочу, чтобы через много лет они сравнивали свои родинки и выясняли, кто их папа, - говорит Ростислав Русинов.

- Мой доверитель обратился с иском в суд к своей бывшей жене и намерен доказать, что не является биологическим отцом четверых детей - Никиты, Петра, Насти и Марка, - пояснил Владимир Куранов. - В качестве доказательства мы предоставили результаты генетической экспертизы, которая установила, что родства между Русиновым и этими детьми нет.

Пермяк настаивает на том, чтобы соответствующие изменения были внесены в запись актов гражданского состояния.

Ответчиком в суде выступает бывшая жена Ростислава Лидия. На первом заседании ее представитель заявил, что иск они признают лишь частично. Если пояснить простыми словами, Лидия согласилась с тем, что родила от другого мужчины Настю и Марка, а вот в отношении Никиты и Петра исковые требования она не признает.

Дело в том, что старшие сыновья были рождены еще до официального брака с Ростиславом, и мужчина добровольно согласился признать в отношении Никиты и Петра свое отцовство. В свидетельства о рождении остальных детей Русинова вписали автоматически.

Возможно, суд назначит проведение судебно-медицинской генетической экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Не щелкнуло, не мое это пальто". Пермяку, который после теста ДНК узнал, что из пятерых детей родной ему - только один, нашли невесту на ток-шоу

Девушку зовут Оксана, она работает водителем автобуса и тоже живет в Перми (подробнее)

Женский взгляд. Пермский психолог объяснила, почему замужние женщины рожают от любовников

И рассказала, как справиться с ситуацией мужчине, который узнал, что воспитывал четверых неродных детей (подробнее)

Каждый десятый мужчина воспитывает неродного ребенка и ничего об этом не знает

Психотерапевт прокомментировал историю 49-летнего пермяка, который узнал, что из пяти детей родной ему – только один (подробнее)