«Ищу девушку без сексуального опыта». Обманутый многодетный чиновник из Перми ужесточил требования к будущей невесте

- Хотел бы познакомиться с девушкой, худой или очень худой, от 18 до 35 лет, - написал в соцсетях обманутый многодетный отец Ростислав Русинов и подчеркнул, что в случае взаимной симпатии он готов к серьезным отношениям: - Я русский, мне 49 лет, жильем и материально обеспечен.

49-летний Ростислав - чиновник из администрации Перми. Его история потрясла всю страну, мы писали о ней в "КП". Напомним, мужчина был женат на девушке, младше его на 10 лет, у нее уже рос сын от первого мужа. В браке у Ростислава и Лидии родились еще четверо детей, а потом мужчина узнал, что жена ему изменяет.

Пермяк заподозрил, что дети ему неродные - совсем не похожи. Сделал тест ДНК и выяснил, что из всех детей - родной ему только двухлетний Ростислав.

Пермяк подал на развод и велел Лидии вместе с детьми переезжать к их настоящему отцу.

- Оказалось, что еще до меня у Лиды были отношения с другим мужчиной, - рассказывает Ростислав. - Он был женат, Лида вышла замуж за меня, но и с ним не прекратила отношения. В итоге родила от него троих детей, а мне говорила, что это мои дети.

Сейчас Ростислав живет в доме, который построил для своей большой семьи, вдвоем с сыном Ростиком. И мечтает встретить новую любовь.

Мужчина даже принимал участие в съемках программы Первого канала «Давай поженимся», познакомился там с симпатичной землячкой по имени Оксана, но отношения не сложились.

- Не мое это пальто, не щелкнуло, понимаете, - шутил тогда мужчина. Но, судя по всему, от намерения встретить свою любовь он так и не отступил.

Журналистам «Комсомолки» он рассказал, что мечтает найти девушку для серьезных отношений, которая смогла бы стать ему хорошей женой и мамой для его сына. Но есть одно «Но»: девушка должна быть очень хрупкой, весом не больше 40 - 50 килограммов.

Накануне 8 Марта Ростислав Русинов оставил пост на своей страничке в социальных сетях с поздравлениями и сообщил, что очень ждет писем от достойных девушек.

ТТХ, скажем честно, довольно категоричные:

- Если Вы не имели еще сексуального опыта, то это только приветствуется! - пишет Ростислав. - Буду ценить и баловать за это!!! На первых порах готов стать для девушки человеком, который решает все ее проблемы! Не бегаю от ответственности и для своей девушки создам все условия для жизни в достатке! Очень хочу семью и совместных деток! Если имеется какое-то легкое заболевание, то не проблема, пишите, постараемся вместе победить эту болезнь! Прошу девушек, которые не отвечают заданным параметрам, не писать. А так же тех, у кого зашкаливает самооценка. Особенно тех, которые в письмах пишут «ищу достойного», не задумываясь о том, а достойны ли вы кого-то, пропустив через себя несметное количество мужчин. Жду ваших писем, настоящие девушки, хранящие себя для мужа и те, которые не ложатся сразу в постель к тому, кто поманил их долларом!

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